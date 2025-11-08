Madagascar: Football/Match amical - Corentin rappelle Hakim Abdallah et Thomas Fontaine

La Fédération malgache de football a dévoilé, hier, la liste des vingt-trois joueurs retenus pour le match amical contre la Guinée équatoriale, prévu le 17 novembre en Turquie.

Effectif réduit. Le sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, a convoqué vingt-trois joueurs pour cette rencontre inscrite dans la fenêtre FIFA du 10 au 18 novembre.

La Fédération a publié la liste hier. Les Barea affronteront finalement un seul adversaire durant cette période : les Nzalang Nacional de Guinée équatoriale, le lundi 17 novembre à Antalya, en Turquie.

Le technicien franco-portugais a rappelé trois joueurs expatriés ayant déjà porté les couleurs nationales lors des dernières éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le laps de temps entre les deux convocations - à peine trois semaines - n'a pas permis au coach d'élargir significativement son effectif.

Deux de ces revenants viendront renforcer la défense : Thomas Fontaine, cadre de la CAN 2019 et désormais joueur du Goal FC (France), et Mathieu Acapandié du FC Nantes. En attaque, Hakim Abdallah (UTA Arad, Roumanie) signe également son retour après une blessure à la clavicule qui l'avait écarté des deux dernières journées qualificatives.

Retouches dans l'effectif

Une légère modification a été opérée par le staff technique à la suite de l'indisponibilité de Marco Ilaimaharitra (Standard de Liège), blessé aux adducteurs.

Pour pallier cette absence, Nicolas Randriamanampisoa, latéral droit du club soudanais Al-Merreikh, assurera l'intérim.

Le milieu sera également renforcé par Tommy Iva du Créteil Lusitanos.

Deux joueurs locaux figurent dans cette liste : Radoniaina Rabemanantsoa, défenseur de l'AS Fanalamanga, et Michel Ramandimbisoa, gardien de l'Elgeco Plus, plusieurs fois désigné Homme du match lors du CHAN.

Le compartiment des gardiens reste inchangé, tout comme celui de l'attaque, à une exception près : Hakim Abdallah remplace Fenohasina Gilles Razafimaro, récemment transféré à Al-Merreikh (Soudan).

Le regroupement débutera au cours de la semaine prochaine.

Les 23 Barea convoqués

Gardiens de but :Zakanirina Rakotoasimbola (AS Marouins - La Réunion)Geordan Dupire (FC Swift Hesperange - Luxembourg)Michel Ramandimbisoa (Elgeco Plus - Madagascar)Défenseurs :Sandro Tremoulet (FK Radnik Surdulica - Serbie)Eshan Kari (Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël - France)Andy Pelmar (Jagiellonia Bialystok - Pologne)Thomas Fontaine (Goal FC -

France)Morgan Jean-Pierre (Fleury FC - France)Ryan Ponti (Rodez Aveyron - France)Mathieu Acapandié (FC Nantes - France)Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga - Madagascar)Milieux :Nicolas Randriamanampisoa (Al-Merreikh - Soudan)Clément Couturier (Thionville - France)Rayan Raveloson (Young Boys -

Suisse)Lalaina Rafanomezantsoa (Paradou AC - Algérie)Tommy Iva (Créteil Lusitanos - France)Johan N'ZiAttaquants :Hakim Abdallah (UTA Arad - Roumanie)Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC - Égypte)Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC - Thaïlande)El Hadary Raheriniaina (Valenciennes FC - France)Warren Caddy (FC Lausanne-Ouchy - Suisse)Bryan Adinany (K. Lierse S.K. - Belgique)Sélectionneur : Corentin Da Silva MartinsSerge Rasanda