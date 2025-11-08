Madagascar: Santé - Seize neurochirurgiens pour gérer les cas d'AVC

8 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les XXe Journées neurochirurgicales se sont tenues cette semaine à Toamasina. Les spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme sur le sous-effectif criant qui touche leur discipline.

Le manque de médecins n'épargne aucun domaine médical à Madagascar, y compris les spécialités vitales et les plus sollicitées. « Nous ne sommes que seize neurochirurgiens, dont trois professeurs, pour un pays de plus de trente millions d'habitants », a déploré la Société malgache de neurochirurgie lors de la clôture de l'événement, le 6 novembre.

Ce nombre dérisoire se traduit par la présence de seulement sept services de neurochirurgie dans tout le pays, pour faire face aux urgences, aux traumatismes crâniens, aux tumeurs cérébrales ou encore aux accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Pourtant, l'AVC représente aujourd'hui un véritable problème de santé publique à Madagascar. Selon les estimations du Global Burden of Disease de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le pays aurait enregistré entre 14 696 et 23 058 nouveaux cas d'AVC en 2016. Les centres hospitaliers universitaires (CHU) d'Antananarivo accueillent à eux seuls près de 400 hospitalisations par an.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans de nombreuses régions, les patients victimes d'AVC se retrouvent sans prise en charge adéquate, faute de structures spécialisées. Ceux qui en ont les moyens sont contraints de se déplacer vers les grandes villes où existent des services de neurologie.

Exode

La situation s'aggrave encore avec la grève des internes en médecine et des internes qualifiants, actuellement en service zéro dans les hôpitaux publics. « Nous sommes contraints de limiter les opérations aux urgences vitales et d'annuler les interventions programmées », confie un neurochirurgien d'un CHU.

Tous les spécialistes sont en sous-effectif à Madagascar. Cette pénurie s'explique en grande partie par l'exode des médecins à l'étranger, attirés par de meilleures conditions de travail et de rémunération. « Après plusieurs années d'études, nous gagnons environ 1 100 000 ariary par mois. C'est le salaire qu'un médecin peut percevoir en un seul week-end de garde dans un hôpital à l'étranger », témoigne un neurochirurgien.

Face à l'ampleur des besoins, les médecins spécialistes réclament un plan national de renforcement des effectifs médicaux et des plateaux techniques, condition indispensable pour garantir un accès équitable aux soins spécialisés sur tout le territoire.

En attendant une amélioration, les neurochirurgiens en poste à Madagascar affirment donner le meilleur d'eux-mêmes : « Nous manquons cruellement de matériel, d'équipements, d'infrastructures... Mais jamais de compétence, jamais de volonté, jamais de coeur. Nous avons été bien formés, nous sommes capables et déterminés. Ce qui nous porte, c'est notre engagement envers notre peuple. Ce qui nous tient debout, ce sont nos patients, leurs familles, leurs espoirs », ont-ils déclaré.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.