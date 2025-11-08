Madagascar: Logement - Lake Iarivo Village transformé en foyer universitaire

Les buildings de Lake Iarivo Village deviennent un foyer pour les universitaires. Ces logements sont désormais destinés aux étudiants en Master II et aux doctorants.

« C'est une manière de montrer la volonté de soutenir les jeunes Malgaches qui ont longtemps été laissés à eux-mêmes. Ces logements seront offerts aux étudiants pour symboliser l'avenir du pays qu'ils incarnent. Les étudiants d'aujourd'hui seront ceux qui conduiront la nation demain. Il est donc essentiel qu'ils disposent de logements décents et de bonnes conditions de vie afin de préparer sereinement cet avenir », a déclaré hier le colonel Mickaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar.

Le site pourrait accueillir entre six cents et sept cents étudiants. Le chef de l'État a précisé que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, se chargeront des modalités de distribution des logements et des travaux de finition, notamment l'installation électrique et l'alimentation en eau.

Tolérance zéro

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également insisté sur la tolérance zéro à l'égard de toute forme de corruption dans ce processus, appelant à privilégier la méritocratie.

À l'origine, les appartements de ces neuf immeubles étaient destinés à un programme de vente-location. Mais la décision prise par la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a modifié leur vocation.

C'est une opportunité inespérée pour les étudiants, confrontés à une grave pénurie de logements universitaires. Toutefois, le scepticisme demeure face à la situation actuelle des cités universitaires du pays.

« Ces appartements risquent de se dégrader rapidement s'il n'y a pas de contrôle ni de suivi. Il est indispensable que les futurs occupants signent un engagement les obligeant à réparer d'éventuels dégâts causés durant leur séjour. Cet engagement devrait également stipuler qu'ils devront libérer les lieux à la fin du contrat, afin d'éviter les dérives constatées dans certaines cités universitaires où des personnes non étudiantes résident encore », souligne une source.