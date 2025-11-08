Afrique de l'Est: Île Maurice - Ravatomanga brièvement placé en détention

8 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

L'homme d'affaires malgache Maminiaina Ravatomanga a été placé hier en détention au centre pénitentiaire de Vacoas, à l'île Maurice, avant d'être rapidement réadmis à l'unité cardiologique de l'hôpital Victoria. Le site Defimedia.info rapporte que le milliardaire a affirmé ne pas se sentir bien après son incarcération, invoquant des problèmes de santé. Cette situation conduit à la prolongation de son hospitalisation, alors que les autorités mauriciennes avaient ordonné dans la matinée son transfert depuis l'hôpital Dr A.G Jeetoo vers le centre de détention.

Jeudi, l'opérateur économique a comparu devant le tribunal de Port-Louis, qui a confirmé son placement en cellule policière dans le cadre d'une enquête pour suspicion de blanchiment de capitaux. Toutefois, ce transfert n'avait pas pu être exécuté plus tôt, l'homme d'affaires étant maintenu sous surveillance médicale depuis son arrestation le 24 octobre.

C'est la première fois que Ravatomanga est réellement placé en détention, après plusieurs jours d'hospitalisation. Son procès devrait se poursuivre prochainement. De son côté, la Financial Crimes Commission (FCC) poursuit ses investigations, notamment sur les flux financiers transfrontaliers liés au milliardaire. Le montant de ces flux, selon la FCC, est estimé à 720 milliards d'ariary.

