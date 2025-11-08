Madagascar: Salon du chocolat - Le cacao du pays se démarque à Paris

À Paris, lors du 30e Salon du Chocolat, le parfum envoûtant du cacao malgache a une fois de plus conquis les visiteurs. Du 29 octobre au 2 novembre, la Grande Île a brillé par son authenticité et son audace, mêlant tradition et innovation au coeur du plus grand rendez-vous mondial des amoureux du chocolat.

Sur le stand malgache, deux vitrines se répondaient: celle d'un cacao d'exception, reconnu 100 % « fine and flavour » par l'Organisation Internationale du Cacao, une distinction rare et enviée, et celle d'un outil numérique inédit, le Portail d'informations commerciales de Madagascar (PICM).

Ce site, mis en place par le Ministère du Commerce et de la Consommation avec le soutien de la Banque Africaine de Développement et de l'Union européenne, simplifie la vie des producteurs et exportateurs en rassemblant toutes les informations utiles au commerce. Une manière concrète d'aider les acteurs économiques malgaches à mieux s'intégrer sur les marchés régionaux et internationaux.

À ses côtés, le Conseil National du Cacao Madagascar (CNC) a mis en avant les trésors aromatiques du cacao du Sambirano, reconnu pour ses notes fruitées et florales qui séduisent les plus grands chocolatiers. Le CNC s'investit pour que cette filière reste durable, équitable et fière de ses racines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette présence au Salon du Chocolat démontre parfaitement la nouvelle dynamique du pays : valoriser son terroir tout en s'appuyant sur l'innovation. Un mariage harmonieux entre héritage et modernité, qui confirme Madagascar comme une terre de cacao d'exception.