Madagascar: Migration professionnelle - Des opportunités d'emploi en Corée du Sud

Madagascar et la Corée du Sud renforcent leur coopération dans le domaine de l'emploi, avec un projet visant à intégrer des travailleurs malgaches au marché du travail sud-coréen.

Une nouvelle initiative pourrait offrir à de nombreux Malgaches la possibilité d'exercer un emploi décent à l'étranger, tout en valorisant leurs compétences au niveau international. La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Florent Soatiana Betty Léonne, a reçu ce jeudi les représentants de l'entreprise coréenne Eduroi dans le cadre d'une visite de courtoisie. La rencontre a principalement porté sur la mise en place d'un programme d'envoi de travailleurs malgaches en Corée du Sud, un projet actuellement en phase de structuration.

Un accord bilatéral entre les deux gouvernements est en cours de finalisation afin d'encadrer ce dispositif sur le plan administratif, juridique et social. Cet accord doit notamment préciser les mécanismes de sélection des candidats, leurs conditions de travail, ainsi que les engagements des employeurs coréens.

Avant leur départ, les travailleurs sélectionnés bénéficieront d'une formation préalable gratuite, dispensée à Madagascar par les partenaires coréens. Cette formation a pour objectif de renforcer leurs compétences techniques afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail en Corée du Sud.

Ce projet s'inscrit dans la politique nationale visant à promouvoir l'accès à un emploi décent et à valoriser les compétences malgaches au niveau international. Il répond également à la demande croissante de main-d'œuvre en Corée du Sud. Selon les estimations officielles, le pays recrute près de douze mille travailleurs étrangers par an. Cela ouvre de réelles perspectives d'insertion professionnelle pour les candidats malgaches.

La ministre a souligné que ce partenariat pourrait contribuer à créer de nouvelles opportunités économiques pour les travailleurs et leurs familles, tout en renforçant la coopération entre Madagascar et la Corée du Sud dans le domaine de l'emploi.