Madagascar: IST - La justice confirme avoir saisi le ministère de l'Intérieur

8 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le ministère de la Justice a affirmé l'existence d'une saisine faite par le Procureur général près la Cour d'appel auprès du ministère de l'Intérieur. Cette procédure qui, selon la précision du ministère, a donné lieu à la décision d'interdiction de sortie du territoire pour trente-quatre membres de l'ancien gouvernement, dont l'ancien président Andry Rajoelina, l'ex-premier ministre Christian Ntsay, plusieurs ex-ministres et des directeurs généraux, le 31 octobre. Joint au téléphone hier, une source au ministère de la Justice a toutefois souligné qu'il n'existe pas encore de poursuite à l'encontre de ces personnes.

« L'IST est destiné à empêcher les personnes concernées de sortir du territoire afin qu'elles puissent être disponibles pour une enquête pour des affaires pouvant les concerner », précise notre source.

Cette source souligne par ailleurs que l'IST concerne également les personnes déjà sorties du territoire national. Elles peuvent ainsi faire l'objet d'une procédure judiciaire au cas où il existerait des affaires les concernant au niveau de la justice. À noter que parmi les personnes ayant fait l'objet de la décision en date du 31 octobre, certains se trouvent déjà en dehors du territoire national. Parmi eux, Andry Rajoelina ainsi que Christian Ntsay.

