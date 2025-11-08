Madagascar: Planification familiale - Le pays reçoit un prix d'excellence

Madagascar a reçu le prix «Excellence in Leadership & Innovation Award» lors de la Conférence internationale sur la planification familiale 2025, organisée du 1er au 6 novembre à Bogota, en Colombie. Cette conférence porte sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.

L'édition de cette année, organisée autour du thème « L'équité par l'action : faire progresser la santé sexuelle et reproductive pour tous », a mis Madagascar à l'honneur grâce à Mbolatiana Raveloarimisa. Cette dernière a été récompensée pour son initiative innovante et son engagement notable dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive.

« Ce prix vient saluer les efforts collectifs et les innovations portées par tant de femmes, d'hommes et de jeunes engagés pour permettre à chacun d'exercer ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que sa dignité », a déclaré Mbolatiana Raveloarimisa. Elle souligne que « Madagascar vient de prouver qu'avec de la vision, du courage et de la solidarité, tout est possible ».

La Conférence a réuni plusieurs milliers de participants, dont des chercheurs, des leaders, des professionnels de santé et des investisseurs. Des dirigeants, des militants, des professionnels de la santé et des chercheurs du monde entier ont continué à se réunir pour partager leurs points de vue, renforcer les partenariats et explorer de nouveaux moyens de faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) pour tous.