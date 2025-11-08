Madagascar: Rugby à XV - CEA - TFA - Un derby pour asseoir le leadership

Le championnat XXL ENERGY TOP 12 édition 2024-2025 a repris le week-end dernier au stade Makis d'Andohatapenaka. L'ambiance y était électrique, avec des tribunes animées même si le public n'est pas venu nombreux. La deuxième journée débute ce dimanche au même stade, proposant plusieurs affiches, dont un duel prometteur. La grande affiche de la journée mettra aux prises le CEA et le TFA à 15 heures. Le Cosfa, vice-champion de Madagascar, sera lui aussi en lice pour conserver sa bonne dynamique, tandis que FT Manjakaray, champion en titre, est au repos.

Le CEA, promu cette saison en première division, a marqué les esprits dès son entrée en lice. Champion en Top 20 et nouveau venu dans l'élite, le club d'Andranomanalina n'est pas venu pour apprendre. Son large succès 45-15 contre TAM Anosibe le 2 novembre lui a offert les 5 points bonifiés ainsi qu'un impressionnant goal-average de +30, le plaçant à la première place du classement provisoire.

Cosfa en embuscade

Cette performance est le résultat d'un recrutement ciblé. Pas moins de six joueurs ont rejoint le CEA en provenance de FT Manjakaray. Parmi eux, des cadres comme Jean-Yves et Julio, qui apportent expérience, maîtrise et leadership à un groupe déjà solide. « Le CEA vise le titre. Nous voulons jouer les premières places et offrir du beau rugby. L'objectif est de confirmer ce dimanche », affirme le président Gilbert Raharinala.

Le match phare de la deuxième journée opposera CEA à TFA, troisième du classement avec également 5 points, mais un goal-average de +18. TFA s'est illustré avec une victoire spectaculaire 57-39 face à UAS Cheminot, démontrant une attaque prolifique. Les deux clubs, séparés de seulement deux kilomètres, se connaissent bien. Ce derby s'annonce explosif, chaque camp voulant imposer son territoire et sa fierté locale.

Le coach de TFA, Mamy Andriamaro, reconnaît la montée en puissance de son adversaire, mais ne cache pas son ambition : « CEA est renforcé et joue déjà comme un prétendant au titre. Mais nous sommes prêts. La discipline décidera du vainqueur, et nous voulons cette victoire. »

Derrière eux, les militaires du Cosfa, qui ne sont pas au grand complet, vice-champions, restent en embuscade pour chercher la première place avec leurs 5 points et +28 de goal-average. Le FTM, champion en titre et actuellement quatrième (5 points et +10), entrera en scène le 16 novembre, ce qui laisse aux prétendants l'occasion de prendre de l'avance.