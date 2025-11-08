Madagascar: Conférence - Les artistes, piliers de la responsabilité sociale

8 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Hier, l'université d'Antananarivo a accueilli la conférence-débat « Ny andraikitrin'ny mpanakanto eo anivon'ny fiarahamonina» (Le rôle des artistes au sein de la société), mettant en lumière la responsabilité des artistes en tant qu'acteurs sociaux et culturels.

Animée par le docteur Ghislain Antonio Razafimandimby, enseignant-chercheur à l'université d'Antananarivo, et Double NN, artiste engagé connu pour ses textes percutants, la discussion a été modérée par Falitiana Jacky Salah Andrianiaïna, fondateur du collectif RTM (Révolution Tanora Madagascarois).

Le RTM, collectif multidisciplinaire regroupant slameurs, poètes, rappeurs, musiciens et magiciens, oeuvre contre l'injustice et favorise le dialogue culturel à travers ateliers, créations, débats et concours. Les membres ont contribué à l'animation de la conférence, offrant un espace vivant de partage et d'échanges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif principal de cette rencontre était de comprendre le rôle réel des artistes : inspirer, dénoncer ou sensibiliser à travers leurs oeuvres. Pour le docteur Ghislain, « les artistes reflètent la société et possèdent une valeur sociale unique qui peut éduquer et guider la communauté. À travers leurs créations, ils apportent des activités et des joies au peuple, participent à l'organisation sociale et peuvent être moteurs de développement.

La culture, véhiculée par l'art, permet à la société de mûrir et de raisonner. Ainsi, les artistes doivent être des modèles responsables, car une création mal réfléchie peut influencer négativement la communauté. La musique reste un des rares espaces où la liberté d'expression est pleinement exercée. »

Cet événement 100 % culturel a également offert une dimension festive, avec la participation d'étudiants et d'artistes invités tels que Ravorivahoaka Musique, Jayack, Fitahiana, Toavina sy Ny Aina, Fitarik'andro et I Betro-zika, mêlant conférence et concert pour célébrer le rôle des artistes dans la société malgache.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.