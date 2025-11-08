Madagascar: Conférence - Les artistes, piliers de la responsabilité sociale

Hier, l'université d'Antananarivo a accueilli la conférence-débat « Ny andraikitrin'ny mpanakanto eo anivon'ny fiarahamonina» (Le rôle des artistes au sein de la société), mettant en lumière la responsabilité des artistes en tant qu'acteurs sociaux et culturels.

Animée par le docteur Ghislain Antonio Razafimandimby, enseignant-chercheur à l'université d'Antananarivo, et Double NN, artiste engagé connu pour ses textes percutants, la discussion a été modérée par Falitiana Jacky Salah Andrianiaïna, fondateur du collectif RTM (Révolution Tanora Madagascarois).

Le RTM, collectif multidisciplinaire regroupant slameurs, poètes, rappeurs, musiciens et magiciens, oeuvre contre l'injustice et favorise le dialogue culturel à travers ateliers, créations, débats et concours. Les membres ont contribué à l'animation de la conférence, offrant un espace vivant de partage et d'échanges.

L'objectif principal de cette rencontre était de comprendre le rôle réel des artistes : inspirer, dénoncer ou sensibiliser à travers leurs oeuvres. Pour le docteur Ghislain, « les artistes reflètent la société et possèdent une valeur sociale unique qui peut éduquer et guider la communauté. À travers leurs créations, ils apportent des activités et des joies au peuple, participent à l'organisation sociale et peuvent être moteurs de développement.

La culture, véhiculée par l'art, permet à la société de mûrir et de raisonner. Ainsi, les artistes doivent être des modèles responsables, car une création mal réfléchie peut influencer négativement la communauté. La musique reste un des rares espaces où la liberté d'expression est pleinement exercée. »

Cet événement 100 % culturel a également offert une dimension festive, avec la participation d'étudiants et d'artistes invités tels que Ravorivahoaka Musique, Jayack, Fitahiana, Toavina sy Ny Aina, Fitarik'andro et I Betro-zika, mêlant conférence et concert pour célébrer le rôle des artistes dans la société malgache.