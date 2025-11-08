Madagascar: Alpinisme - Raj Alexandre sur le toit de l'Europe

8 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Poursuivant sur sa lancée. Raj Alexandre, le dernier des fils Bouka, a décidé de poursuivre son aventure en alpinisme en continuant de gravir les hauts sommets du monde. Le 25 septembre dernier, il a réussi à atteindre le sommet du Mont Elbrouz en Caucase, point culminant de l'Europe, situé à 5 642 mètres d'altitude.

« Merci à mon père de m'avoir offert la liberté et la confiance de suivre mon chemin. Je dédie ce moment à tous les jeunes Malgaches qui croient encore en leurs rêves », a déclaré Raj Alexandre Bouka, ému, depuis le sommet du Mont Elbrouz, selon un communiqué diffusé sur l'événement.

Avec cette ascension, il devient le premier Malgache à conquérir l'un des Sept Sommets du monde. Une performance réalisée dans des conditions extrêmes, avec des températures descendant sous les -30 °C et des rafales impressionnantes. « Son ascension sur ce volcan éteint du massif du Caucase témoigne d'une discipline, d'un mental et d'une résilience exceptionnelle », précise le communiqué.

