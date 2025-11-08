Madagascar: Vernissage d'exposition - « Vahoaka Malagasy » illustre l'art engagé de Dina Rabearivelo

Le 7 novembre, Dina Rabearivelo a inauguré son exposition « Vahoaka Malagasy » à l'ADMC-CRAAM d'Antananarivo, plongeant dans la vie et les luttes du peuple malgache.

Le vernissage de l'exposition « Vahoaka Malagasy» s'est tenu dans une atmosphère vibrante d'émotion et de réflexion, le jeudi 7 novembre, à l'ADMC-CRAAM de l'université d'Antananarivo. Devant un public composé majoritairement d'étudiants et d'amateurs d'art, Dina Rabearivelo, artiste plasticien et fervent défenseur de la conscience citoyenne, a dévoilé dix-sept oeuvres profondément ancrées dans la réalité sociale de Madagascar.

« C'est un projet artistique que j'ai voulu placer dans un lieu neutre, accessible aux jeunes, afin qu'ils prennent conscience de la réalité », confie l'artiste lors d'une interview sur place. Pour lui, « Vahoaka Malagasy » est bien plus qu'une exposition: c'est une démarche sentimentale et militante. Les tableaux exposés reflètent les multiples visages des inégalités : situations politiques tendues, insécurité, pénurie d'eau, coupures d'électricité, ou encore difficultés dans l'éducation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Initialement prévue pour fin septembre, période marquée par des mouvements sociaux et des prises de conscience collectives, l'exposition « Vahoaka Malagasy » a finalement vu le jour en novembre, sans perdre de sa portée symbolique. Malgré les contraintes, Dina a tenu à la présenter en ligne afin que son message atteigne un public plus large. « Je suis un artiste engagé, je dénonce les injustices et la réalité que je vis et que je vois autour de moi », affirme-t-il avec conviction.

Regard sincère

Les dix-sept oeuvres exposées, fruits de plusieurs années de voyage à travers Madagascar -- d'Antananarivo à Tuléar, en passant par Ampefy et Foulpointe --, traduisent un regard sincère sur la vie du peuple. Certaines créations datent de 2024, tandis que d'autres sont inédites, réalisées spécialement pour cette exposition. Entre photos, esquisses et résidences de création, Dina Rabearivelo façonne un univers où la mémoire et l'émotion se mêlent à la matière.

Artiste du recyclage et du symbolisme, il travaille avec des supports simples mais expressifs : papier journal, toile de jute, carton, peinture, couture et collage s'unissent dans une esthétique brute et authentique. Ce mariage de techniques et de textures confère à ses oeuvres une dimension à la fois poétique et politique.

L'exposition « Vahoaka Malagasy » restera visible du 7 au 30 novembre. Étudiants, artistes et grand public sont invités à venir contempler ce cri visuel pour la dignité du peuple malgache, porté par un artiste qui, une fois encore, fait de l'art un acte de responsabilité.