Madagascar: Marine marchande/Mahajanga - Treize nouveaux officiers fraîchement diplômés

Les formations en marine marchande se succèdent et continuent à l'École nationale d'enseignement maritime de Mahajanga (ENEM). Treize officiers de quart-pont, dont une dame, Lalatiana Joëlla Raharijaona, de la promotion « Fitaratra », sont sortis officiellement après dix-huit mois de formation, jeudi dernier. Parallèlement, sept nouveaux lieutenants de pêche, parmi lesquels une jeune femme, Maminiaina Blandine Randriaharimanantsoa, de la promotion « Aro », ont également obtenu leur diplôme.

La cérémonie officielle de sortie de promotion s'est déroulée dans la cour de l'ENEM, selon la tradition, et en présence des autorités, dont le directeur de l'école, le Capitaine de vaisseau Rekoria Manantsampa Mitondrarivo, et celui de l'APMF, l'officier de la marine marchande Ronsard Franck Rakotozafiarimamy.

« Nous vous félicitons, mais vous devez faire preuve d'endurance, d'habileté et de patience face au travail qui vous attend, puisque vous serez éloignés de vos proches », a déclaré le président du conseil d'administration de l'ENEM, Mourad Eustratiou, lors de son discours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Que les promotions Aro et Fitaratra reprennent le flambeau et assurent la pérennité de la bonne réputation de l'école, autant à Madagascar que sur le plan international », a exhorté le directeur, de son côté, de l'APMF.

« L'objectif général de notre mission est de dispenser des formations de qualité, conformes à la Convention STCW (Standard Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Ce standard international de professionnalisation des gens de mer garantit la sauvegarde de la vie humaine en mer, selon la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea), et la protection de l'environnement marin contre les accidents maritimes, conformément à la Convention MARPOL (Marine Pollution).

Nos élèves officiers, fraîchement diplômés, sont désormais prêts à relever ce défi en rejoignant les compagnies maritimes, en veillant à l'application des procédures strictes et en contribuant à une meilleure gestion de la sécurité maritime sur tout le territoire. Nous sommes fiers de nos diplômés qui, par leur engagement et leur passion, contribueront activement à la modernisation et à la sécurisation du secteur maritime à Madagascar. », a déclaré le directeur de l'ENEM.