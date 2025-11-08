Ile Maurice: L'unité AML du CCID au coeur d'un scandale

L'affaire Menlo Park continue de révéler ses zones d'ombre. L'express a reçu une copie du procès-verbal PF55, un document officiel et manuscrit, rédigé sur un Police Statement Pad appartenant à l'unité Anti-Money Laundering (AML) du Central Crime Investigation Department (CCID).Ce procès-verbal, qui contient la déclaration signée par un officier de la Mauritius Investment Corporation (MIC), aurait dû rester sous stricte garde policière.

Pourtant, il a été scanné et partagé hors des murs officiels. Cette fuite jette un profond discrédit sur la gestion interne du dossier par l'ASP Dussoye et son unité. Les éléments dont on dispose ne laissent guère de place au doute : le document proviendrait de l'intérieur de l'unité AML. Seules quelques personnes, toutes sous la supervision directe d'un ASP, ont accès à ce procès-verbal. Sa diffusion soulève donc une question importante : comment un document de cette nature a-t-il pu sortir des locaux du CCID ?

Le fait qu'un document confidentiel de police, se retrouve entre les mains du public représente une violation grave du secret d'enquête. Dans le cadre d'une enquête aussi sensible, la confidentialité des déclarations est un pilier fondamental. Leur divulgation met non seulement en danger les témoins et plaignants, mais compromet aussi la neutralité du processus judiciaire. Aujourd'hui, les accusés et suspects ont potentiellement accès à la version intégrale de la déclaration de la plaignante, ce qui pourrait affaiblir irrémédiablement l'enquête.

Face à la gravité des faits, quelles mesures disciplinaires seront prises ? Comment l'unité policière, censée garantir la plus haute sécurité des documents sensibles, a-t-elle pu laisser fuiter une déposition signée ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'affaire du PF55 révèlerait-elle un malaise institutionnel au sein de la police ? L'unité AML, déjà critiquée avec un recording la semaine dernière, voit sa crédibilité gravement compromise.

Nous avons cherché une version officielle du Police Press Office concernant cette affaire. «Le CCID s'est saisi de cette affaire. Il y a une enquête en cours», affirme l'unité de communication de la police.