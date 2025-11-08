Cote d'Ivoire: A Yopougon, les partisans de Laurent Gbagbo soutiennent la politique de la «chaise vide»

En Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo ne participera pas aux législatives prévues le 27 décembre prochain. Le comité central du PPA-CI l'a décidé à la suite d'un débat au cabinet de l'ex-président à Abidjan. Parmi les raisons invoquées : « l'absence de conditions d'élections crédibles » et « un climat sociopolitique délétère ». Une position soutenue par les sympathisants de la formation d'opposition à Yopougon.

Étienne joue aux dames à l'ombre d'un cacaoyer - le coiffeur est l'un des rares à accepter de s'exprimer au micro. Pour lui, ne pas participer aux législatives, c'est s'opposer réellement au pouvoir.

« Je soutiens fort le PPA-CI qui ne veut pas aller aux législatives aujourd'hui. Aller même directement, c'est juste valider le quatrième mandat d'Alassane Ouattara donc ce n'est pas la peine de s'y engager », estime-t-il.

Face à lui, son camarade Francis. Lui considère que les élections sont jouées d'avance en faveur du RHDP, le parti présidentiel. « Ils sont majoritaires, nous, on est minoritaires. La clef du camion est déjà confisquée ! C'est pour ça qu'on dit qu'on ne va pas aux élections législatives ».

Le PPA-CI compte 18 députés sortants, dont une dizaine élus en 2021 sur des listes communes avec le PDCI. Les deux partis d'opposition avaient gagné les six sièges en jeu à Yopougon pour moins de 500 voix d'avance sur le RHDP. Arnaud est militant du PDCI. Pour lui, il faudra convaincre ces électeurs.

« Le PPA-CI est un parti politique indépendant qui a fait son choix selon sa stratégie et ses propres convictions. C'est vrai, ça nous porte préjudice, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut boycotter. Ce sera aux Ivoiriens de décider ! ».

Les deux partis d'opposition rassemblent 82 élus à l'Assemblée nationale sortante. Le RHDP en compte le double.