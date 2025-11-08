Ile Maurice: Le malaise d'un homme d'affaires qui défie la justice mauricienne

Le «cas Ravatomanga» dépasse aujourd'hui la simple enquête financière. Il met en lumière la capacité - ou l'incapacité - de la République de Maurice à faire face à un acteur étranger puissant, usant de son influence, et de la diplomatie pour tenter de ralentir le cours de la justice.

Depuis son arrestation à la clinique Premium Care le 24 octobre, Mamy Ravatomanga semble tenir en haleine les autorités mauriciennes. Entre les reports d'interrogatoire à la Financial Crimes Commission (FCC) le 28 octobre après la séance parlementaire où le Premier ministre a demandé que l'homme d'affaires malgache soit contre-examiné par un médecin du public.

Cinq médecins du public donnent alors l'assurance qu'il est un patient cardiaque qui a besoin d'une angiographie. Avant que la FCC ne passe à l'offensive, l'ambassade malgache à Maurice demande une évacuation sanitaire, démarche finalement avortée. En situation quasi permanente de fragilité sanitaire, le magnat malgache donne l'impression d'imposer son propre tempo à la justice mauricienne. Une situation qui soulève un malaise grandissant au sein des instances d'enquête et de justice.

Bras de fer silencieux depuis Premium Care

Tout commence à la clinique Premium Care, où Mamy Ravatomanga est officiellement «sous surveillance médicale» au moment même où la (FCC) souhaite l'interroger. Son hospitalisation prolongée, suivie d'une arrivée en ambulance sous haute précaution, donne le ton d'une stratégie bien rodée : celle du contrôle du calendrier judiciaire par des impératifs de santé.

À plusieurs reprises, les autorités mauriciennes se retrouvent contraintes de composer avec des certificats médicaux et interventions d'avocats. Pendant ce temps, Ravatomanga, figure controversée à Madagascar, a réussi à éviter plusieurs convocations en arguant de son état physique délicat. Finalement, le 5 novembre, il est emmené au Réduit Triangle pour y être interrogé.

Pour la FCC, l'affaire se transforme rapidement en casse-tête. D'un côté, l'homme d'affaires est au coeur d'une enquête pour blanchiment d'argent et flux financiers suspects entre Maurice et Madagascar. De l'autre, toute tentative d'interrogatoire se heurte à un mur de justifications médicales où après chaque heure d'interrogatoire, il faut arrêter la session pour un check-up médical.

Même pour sa comparution le jeudi 6 novembre, la scène est millimétrée : arrivée en ambulance, escorte médicale, médecins présents dans les locaux de la FCC. Le message est clair : Ravatomanga impose les conditions de sa coopération.