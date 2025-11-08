Ethiopie: Le pays s'efforce de renforcer son potentiel hydroélectrique pour un avenir énergétique durable

Addis Ababa 8 — Dans un entretien exclusif accordé à l'agence des nouvelles éthiopienne (ENA), le conseiller économique du PNUD a indiqué que l'Éthiopie poursuit une stratégie ambitieuse de développement énergétique fondée sur l'hydroélectricité, une source renouvelable qui représente déjà près de 90 % de la production nationale.

Il a souligné que ce modèle, souvent mentionné en exemple par de nombreux observateurs, repose sur le potentiel exceptionnel du pays, surnommé la « tour d'eau de l'Afrique » grace à l'abondance de ses ressources fluviales.

Parmi les projets majeurs en cours, figure la construction du barrage de Koysha, partiellement financé par la société italienne Webuild, symbole de la volonté du gouvernement éthiopien de renforcer ses ressources énergétiques tout en stimulant les exportations régionales.

Selon lui, l'Éthiopie exporte actuellement des millions de dollars d'électricité vers les pays voisins -- un montant qui pourrait atteindre des milliards de dollars dans les prochaines années grâce à l'extension des lignes de transmission.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, selon lui, plusieurs défis subsistent et la question du prix de l'électricité demeure centrale ajoutant que la question comment assurer un accès abordable pour les petits exploitants agricoles et les communautés rurales, tout en préservant la viabilité économique du secteur est vitale.

Le conseiller a ajouté que, d'après certains experts, la clé résiderait dans une mobilisation accrue de fonds publics et internationaux, ainsi que dans la mise en place de garanties pour le secteur privé, afin de stimuler les investissements dans les zones éloignées. Ces mesures permettraient d'offrir des tarifs plus accessibles tout en favorisant le développement local selin lui.

En outre, il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement éthiopien de renforcer le dialogue régional avec les pays voisins, afin d'éviter les tensions liées au partage des ressources hydriques et de consolider la coopération en matière d'énergie.

« Malgré les obstacles, la vision d'une Éthiopie portée par une énergie propre et durable inspire le respect et pourrait devenir un modèle pour de nombreuses nations africaines », a-t-il conclu.