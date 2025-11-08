La tension monte entre le collectif initiateur et l'autorité préfectorale de Dakar, à la veille du « Niakhtou national » prévu à Sacré-Coeur 3. Malgré la demande de délocalisation de leur rassemblement, interdit sur le site du terrain de Sacré-Coeur 3 pour « risques de troubles à l'ordre public », Talla Sylla, Assane Diouf et Bougane Guèye Dany maintiennent leur position et accusent le préfet de faire preuve de partialité en faveur du camp du Premier ministre, et Président du Pastef, Ousmane Sonko.

Le rassemblement annoncé pour ce samedi 8 novembre au terrain de Sacré-Coeur 3, à Dakar, par le collectif « Niakhtou national », en réponse au « Tera Meeting » prévu le même jour par le Premier ministre et président du parti Pastef, Ousmane Sonko, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, pourrait se muer en une journée de fortes tensions. La cause réside dans la décision du préfet de Dakar d'interdire la tenue du rassemblement à l'endroit prévu, évoquant des « risques de troubles à l'ordre public » et des « perturbations notables de la circulation » aux abords de la VDN.

L'autorité préfectorale a toutefois affirmé rester ouverte au dialogue, invitant les organisateurs à proposer un site alternatif permettant de concilier liberté d'expression et impératifs de sécurité. Une proposition catégoriquement rejetée par les membres du collectif, dont Talla Sylla, Assane Diouf et Bougane Guèye Dany. Lors d'une conférence de presse tenue hier, vendredi 7 novembre, ces derniers ont dénoncé une atteinte à leurs droits constitutionnels.

« Nous sommes informés de la décision du préfet de Dakar qui veut nous imposer un autre itinéraire pour faire plaisir à Ousmane Sonko et à ses militants. Nous réitérons notre engagement à tenir cette mobilisation à l'endroit que nous avons choisi, le terrain de Sacré-Coeur 3 », a martelé Talla Sylla, ancien maire de Thiès, avant d'ajouter : « Nous sommes déterminés à organiser notre Niakhtou national sur l'itinéraire que nous avons défini. »

Poursuivant, le leader du parti Jëf Jël / Jàmm ak Naatange a accusé le préfet de recourir régulièrement à des décisions arbitraires en matière de liberté de manifestation. « Ce n'est pas une première. À chaque fois que l'opposition organise une manifestation, le préfet lui demande in extremis de changer d'itinéraire », a-t-il dénoncé, avant de s'interroger : « Pourquoi le préfet n'a-t-il pas demandé à l'autre camp de changer de lieu ? Ce serait plus facile pour eux, car ils disposent de tous les moyens. »

Dans la même veine, Assane Diouf a campé sur une position intransigeante : « Nous allons tenir notre activité, que cela plaise ou non au préfet. » Pour sa part, Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Guem Sa Bop, a qualifié la décision préfectorale « d'acte purement politique ». Selon lui, cette tentative de délocalisation du « Niakhtou national » serait directement liée à la présence du cortège de Ousmane Sonko, censé emprunter la VDN pour rallier le parking du stade Léopold Sédar Senghor.