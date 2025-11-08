Sénégal: Affaire Prodac - Pape Malick Ndour libre... mais sous surveillance

L'ancien ministre de la Jeunesse sous la présidence de Macky Sall, Pape Malick Ndour, a été placé sous bracelet électronique après son inculpation par le Pool judiciaire financier (PJF) pour association de malfaiteurs, détournement de plus de 2,7 milliards de francs CFA et blanchiment de capitaux dans l'affaire PRODAC. Déféré vendredi 7 novembre, Pape Malick Ndour a été remis en liberté conditionnelle, après avoir contesté les faits qui lui sont reprochés.

L'ancien ministre de la Jeunesse (septembre 2022 à avril 2024), Pape Malick Ndour, par ailleurs coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République (APR), rallonge la liste des dignitaires de l'ancien régime placés sous bracelet électronique.

Déféré hier, vendredi 7 novembre, devant le Pool judiciaire financier (PJF, suite à son arrestation le jeudi 6 novembre par des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), Pape Malick Ndour a été inculpé et placé sous bracelet électronique. Il est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC).

Le juge d'instruction de la première chambre du PJF a pris cette décision malgré le réquisitoire du Procureur de la République financier, qui avait demandé un mandat de dépôt. Lors de l'audience, la défense de l'ancien ministre a contesté les accusations portées contre lui. Face à ces contestations, le juge a décidé d'inculper Pape Malick Ndour pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, portant sur un montant de 2 702 920 922 francs CFA, ainsi que pour blanchiment de capitaux, tout en lui accordant une liberté conditionnelle assortie du port d'un bracelet électronique.

Pour rappel, cette même procédure avait déjà conduit à l'incarcération de Mamina Daffé, ancien coordonnateur du PRODAC, et d'Ibrahima Cissé, gérant de la société Tida, placés sous mandat de dépôt en novembre 2024 pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 682 millions de FCFA. Pape Malick Ndour est notamment reproché d'avoir effectué des paiements de 2 702 920 292 FCFA sur la base de factures proforma en faveur de la société israélienne Green 2000, dont les dirigeants ont depuis pris la fuite.

Selon nos confrères du quotidien Libération, le Procureur de la République financier dans son supplétif a demandé au juge, outre Pape Malick Ndour, d'inculper et de placer sous mandat de dépôt Khadim Ba, DG de Locafrique, déjà détenu pour un autre dossier portant sur 16 854 039 708 FCFA virés à Green 2000, « sauf à prouver les motifs économiques » justifiant ce paiement. Le parquet a également requis des investigations sur d'éventuelles rétrocommissions entre Khadim Ba et Mame Mbaye Niang, ainsi qu'entre Ibrahima Cissé et Mame Mbaye Niang.