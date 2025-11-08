Afrique: Ambassadeur du Soudan à Pretoria - Le pays est en guerre imposée par une milice terroriste

L'Ambassadeur du Soudan en Afrique du Sud, Osman Abou Fatma, a déclaré que le pays est en guerre imposée par une milice terroriste anciennement connue sous le nom de (les Janjawids). Actuellement, la milice de soutien rapide, soulignant que les déclarations trompeuses diffusées par la milice et ses sponsors régionaux, parmi eux, les Émirats arabes unis, ont créé l'impunité et encouragé la poursuite des crimes dans les diverses régions du Soudan.

L'ambassade du Soudan en Afrique du Sud a organisé jeudi une conférence de presse au siège du Club national de presse à Pretoria, à laquelle ont assisté plusieurs agences de presse et journaux locaux et internationaux, et qui a été retransmise en direct sur le site web du club.

L'ambassadeur a passé en revue les souffrances des habitants d'El Fasher à la suite d'un siège qui a duré près de deux ans, évoquant 267 attaques au cours desquelles des armes internationalement interdites ont été utilisées, notamment des gaz toxiques et du phosphore blanc, ajoutant que la milice a pu entrer dans la ville le 25 octobre grâce au soutien émirati via des aéroports en Libye, en Somalie et dans l'ouest du Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur a appelé la communauté internationale à imposer un embargo immédiat sur les armes aux Émirats, à classer la milice comme groupe terroriste et à appliquer des sanctions à ses dirigeants. Il a également demandé à l'Union africaine de sanctionner les Émirats pour leur implication dans l'armement de la milice et de condamner tout gouvernement parallèle qui serait créé à Nyala.

L'ambassadeur Osman Abou Fatma a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de la guerre de la dignité, en particulier ceux de la ville El Fasher.

Il a exprimé sa gratitude envers l'Afrique du Sud et son président Ramaphosa pour leur soutien indéfectible à la paix, et les a appelés à soutenir le Soudan dans ses efforts pour rétablir la justice et reconstruire le pays.