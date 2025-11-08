Soudan: La Turquie distribue du secours aux déplacés de Darfour à la Mer Rouge

L'administration turque des catastrophes et des urgences a lancé vendredi une opération de distribution d'aide humanitaire aux déplacés de Darfour dans l'État de la mer Rouge, en présence de l'ambassadeur turc au Soudan, Al-Fatih Yildiz, et un certain nombre de dirigeants de la communauté de Darfour.

L'ambassadeur Al-Fatih Yildiz a souligné que la Turquie a été l'un des premiers pays à se tenir au côté du Soudan, sur le niveau de leadership et de peuple, et que le peuple turc est au côté du peuple soudanais. Il a dit : « Nous serons votre voix jusqu'à ce que vous puissiez rentrer chez vous, nous sommes vos frères et nous ferons entendre votre voix dans le monde entier ». Il a ajouté que le soutien turc se poursuivrait sans interruption, affirmant que les citoyens turcs continueraient à soutenir le peuple soudanais.

Le chef de la délégation de l'Agence turque de secours et d'urgence a affirmé le soutien de la Turquie au Soudan, soulignant que l'aide se poursuivrait et que la Turquie n'abandonnerait pas le peuple soudanais

Des dirigeants sociaux de Darfour ont salué le grand travail humanitaire accompli par la Turquie envers les habitants de Darfour, exprimant leur appréciation pour les déclarations fermes du Président turc concernant les événements à El Fasher, et louant le suivi par l'ambassade turque au Soudan de la situation des civils à El Fasher avant et après les événements.