Congo-Kinshasa: Les FARDC délogent les miliciens Mobondo de Kindundu

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont délogé, vendredi 7 novembre, les miliciens Mobondo du village Kindundu, groupement Kingakati, en ville-province de Kinshasa.

Cette opération a été menée avec succès après l'incursion de ces assaillants dans cette partie de la capitale.

Selon le porte-parole des opérations Ngemba (Traduisez en français : paix), capitaine Antony Mwalushayi, les miliciens étaient armés de fusils et de machettes.

Pris de panique, plusieurs habitants du village Kindundu ont quitté leurs domiciles pour se réfugier dans différents quartiers de Kinshasa.

Le capitaine Mwalushayi a appelé la population à garder son calme et à ne pas céder aux rumeurs ni aux fausses informations, qu'il qualifie d'«armes utilisées par les ennemis de la paix » :

« Les FARDC sont rapidement intervenus et ont réussi à neutraliser ces assaillants, qui étaient munis d'armes à feu et de machettes ».

Les unités de la 14e région militaire poursuivent actuellement un ratissage dans la zone afin d'y rétablir totalement la sécurité.

Le capitaine Mwalushayi a également promis de communiquer prochainement le bilan chiffré des opérations menées par les forces de défense et de sécurité à Kindundu.

En août dernier, trois miliciens Mobondo avaient été neutralisés, deux armes de calibre 12 récupérées, et plusieurs employés de la société Congo Futur, pris en otage, avaient été secourus au village Mbankana, situé dans la commune urbano-rurale de Maluku, à Kinshasa.

Les combats s'étaient déroulés dans une ferme appartenant à la société Congo Futur.

Alertées par des coups de feu vers 23h00, les unités des FARDC déployées à proximité étaient rapidement intervenues pour repousser l'attaque.