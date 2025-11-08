Congo-Kinshasa: Plus de 100 000 sinistrés de Djugu reçoivent de l'aide humanitaire du CICR en 10 mois

Environ douze mille anciens déplacés, qui étaient retournés dans la localité de Nizi, territoire de Djugu (Ituri), ont reçu en octobre dernier une assistance en vivres du Comité international de la Croix-Rouge, indique un communiqué du CICR du jeudi 6 novembre. Depuis janvier 2025, plus de cent mille autres victimes de la guerre ont déjà bénéficié de l'appui non alimentaire.

La campagne de distribution de vivres s'est déroulée du 28 au 31 octobre dernier à Nizi, dans la chefferie de Mambisa, à une trentaine de kilomètres au nord de Bunia.

Réduire la vulnérabilité

Cette opération vise à couvrir les besoins alimentaires d'environ un mois pour les familles retournées dans cette localité après les violences armées. Il s'agit de réduire la vulnérabilité de ces personnes affectées par les conflits armés.

Ces familles avaient fui une série d'attaques armées au mois d'août dernier. La plupart d'entre elles ont vu leurs maisons incendiées et leurs biens pillés, indique le Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué publié jeudi.

Chaque ménage a également reçu des articles essentiels, notamment des ustensiles de cuisine, des couvertures et du savon.

Selon la même source, plus de cent mille déplacés et retournés ont déjà bénéficié de l'assistance du CICR depuis le début de cette année.

Sensibiliser les belligérants

Cette aide comprend les soins médicaux, l'aménagement de points d'eau potable, la distribution d'articles ménagers, de semences vivrières et d'outils aratoires dans plusieurs zones. C'est notamment sur les axes Ngongo-Nyangaray, Walu-Bayana dans le territoire de Djugu, et Songolo dans celui d'Irumu.

Le CICR a également construit plusieurs points d'eau potable à Busiyo, Malaya et Nizi pour améliorer les conditions de vie des sinistrés. L'organisation poursuit par ailleurs la sensibilisation des FARDC et des groupes armés sur le respect du droit international humanitaire, la protection des civils et la lutte contre les violences sexuelles.