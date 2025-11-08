Congo-Kinshasa: Thérèse Kayikwamba porte plainte pour atteinte à sa vie privée

8 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a annoncé, vendredi 7 novembre 2025 à travers une déclaration sur son compte X, des poursuites judiciaires pour diffamation, atteinte à la vie privée et propagation de fausses informations contre deux journalistes et un site Internet. Cette décision fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos et publications commentant son apparition, aux côtés du Président Félix Tshisekedi lors d'un sommet à Doha au Qatar.

Thérèse Kayikwamba Wagner porte plainte en Belgique, Suède et États-Unis, où opèrent les accusés. Il s'agit, "dans un premier temps", de:

Pero Luwara, opérant depuis la Belgique, responsable de la chaine CPL TV

Emmanuel Banzunzi, responsable de la chaine Bishop national, opérant depuis la Suède

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le site Congointelligent.com

La plaignante justifie cette action par la nécessité de protéger son enfant, de préserver sa famille et d'exercer ses fonctions avec sérénité.

Elle y voit également un combat plus large pour toutes les femmes contre les violences verbales, le dénigrement et les propos sexistes, affirmant qu'« aucune femme, publique ou non, ne devrait voir son corps ou sa vie privée transformés en champ de bataille ».

Enfin, dans un contexte de guerre en RDC, la ministre Kayikwamba dit consacrer sa priorité à la défense, la souveraineté nationale, la protection des populations et la recherche de la paix, laissant à la justice le soin de traiter cette affaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.