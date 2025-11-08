Afrique: Commerce extérieur - Le Congo, premier pays africain bénéficiaire des accords au marché préférentiel chinois

8 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

La République du Congo a conclu récemment à Shanghai, en Chine, des accords commerciaux préférentiels avec la chine, lui permettant d'exporter ses produits vers la Chine à taux zéro. Il devient désormais pays pilote sur le continent à bénéficier de cet atout commercial important.

Le protocole d'accord a été signé en marge de la 8ème exposition internationale d'importation de la Chine organisée dans la ville chinoise de Shanghai. Cet accord supprime désormais tous les droits de douane sur les produits fabriqués au Congo et exportés vers la Chine, a annoncé le ministère en charge de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso.

Le dit accord s'inscrit dans le cadre du contrat de partenariat économique pour le développement partagé sur les récoltes précoces (Cadepa), en vue de booster le développement des filières locales porteuses de croissance et de la plu value, particulièrement l'agro-industrie, a souligné le ministre de la coopération internationale ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé cité par le média en ligne Eco Matin.

Pour le Congo, ce protocole d'accord permettra au pays de renforcer sa dynamique commerciale et de contribuer à son développement économique.

