Congo-Brazzaville: Commerce - La vente des motocyclistes et machettes n'est pas interdite

Le directeur général du commerce intérieur, Belly Fugain Bialoungoulou, et son collègue en charge de la répression des fraudes commerciales, Blaise Mayama Kouenda, ont coanimé, le 5 novembre à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont précisé que les stocks de machettes et motocycliettes déjà entrées en terre congolaise continueront d'être vendus sans problème, seule leur importation est interdite jusqu'à nouveau l'ordre.

Face à la presse, les deux directeurs généraux ont fixé l'opinion sur le contenu de cette note circulaire diversement interprétée par la population. Ils ont aussi précisé les motivations ayant conduit le gouvernement à suspendre momentanée l'importation de ces deux types de marchandises. Une décision est motivée pour des raisons de paix, après que les services du commerce aient constaté une augmentation anormale des volumes d'importation des machettes ces derniers temps.

Importation massive et injustifiée qui se fait au moment où le pays a engagé une opération spéciale dont le but est d'éradiquer définitivement le grand banditisme qui sévit dans les deux agglomérations, animé par des jeunes délinquants.

« Le gouvernement a suspendu l'importation momentanée des machettes et des motocyclistes, et non leur commercialisation. Nous avons suspendu l'entrée de ces deux produits sur l'ensemble du territoire national après que nos services ont remarqué la présence d'un volume important et inhabituel des machettes en provenance de l'étranger. Mais tous les stocks déjà entrés dans le pays doivent se vendre normalement et à des prix habituels », a précisé Belly Fugain Bialoungoulou.

A propos des motocyclistes, le directeur du commerce intérieur a indiqué que la plupart d'elles n'avaient pas de papiers et étaient tenues par des délinquants pour des opérations parfois douteuses.

« Les ministres en charge du commerce, de l'intérieur et de celui de l'agriculture vont se réunir très prochainement pour définir les stratégies et modalités de régulation de l'importation de ces deux produits. En ce qui concerne les motos, par exemple, désormais les importateurs doivent avant tout obtenir la carte grise de chaque motocycliste avant leur commercialisation. L'objectif est de garantir la traçabilité de la vente du produit », a-t-il renchéri.