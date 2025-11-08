Afrique: Ouverture du Forum Régional sur l'Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (FRESAC)

Ce mardi 4 novembre 2025, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Dr Simplice Désiré Mamboula, a présidé la cérémonie d'ouverture du Forum Régional sur l'Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (FRESAC), à l'Université Internationale de Libreville (UIL) à Essassa.

Cet événement d'envergure, placé sous le signe de la coopération régionale et de l'innovation académique, a réuni plusieurs hautes personnalités, parmi lesquelles :

- Pr Marcelle Ibinga ÉPSE Itsitsa, Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités ;

- Pr Jacques François Mavoungou, Recteur de l'Université Internationale de Libreville ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- M. Hilaire Mputu, Directeur a.i. du Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale et Représentant a.i. de l'UNESCO au Gabon et auprès de la CEEAC ;

- Son Excellence Hérménégilde Niyonzima, Ambassadeur et Directeur de Cabinet du Président de la Commission Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), représentant le Président de la CEEAC lors de l'événement.

Organisé par l'UNESCO, en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la CEEAC, ce forum marque le début de quatre jours d'échanges et de réflexions autour d'un thème central : « Accélérer la transformation de l'Enseignement supérieur en Afrique centrale à travers : les données probantes, l'équité en STEM, la mobilité académique, la digitalisation et l'intelligence artificielle ».

Une rencontre stratégique pour renforcer la qualité, l'équité et la pertinence des systèmes d'enseignement supérieur au service du développement durable de la région.

Sous la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gouvernement oeuvre à faire de l'Enseignement Supérieur et de la recherche des leviers essentiels de la transformation sociale, économique et technologique du Gabon et de l'Afrique Centrale.