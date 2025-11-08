Afrique: Le Gabon porte sa voix au Sommet des Leaders de la COP30

8 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MEEC

Le jeudi 6 novembre 2025, à Belém, au Brésil, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Monsieur Mays Mouissi, a prononcé, au nom du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la déclaration officielle du Gabon lors de la session plénière d'ouverture du Sommet des Leaders de la COP30.

Notre pays y a réaffirmé son engagement en faveur de la préservation des forêts tropicales, véritables poumons de la planète et sources de vie pour des millions de personnes.

Le Gabon a également souligné la nécessité de reconnaître le Bassin du Congo comme bien public mondial, appelant à une valorisation juste des services écosystémiques qu'il rend à l'humanité.

Enfin, le Gabon a plaidé pour une gouvernance climatique mondiale plus équitable, reposant sur un modèle de financement proportionnel aux efforts de conservation, afin de renforcer durablement les politiques de développement durable menées par les pays africains.

