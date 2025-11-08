L'Ambassade du Royaume du Maroc à Libreville a organisé, mercredi soir, une réception en célébration du 50ème anniversaire de la Glorieuse Marche verte, en présence des membres de la communauté marocaine établie au Gabon, ainsi que des Gabonais ayant participé à cet événement marquant de l'histoire du Maroc.

Cette cérémonie a été l'occasion de saluer les récents succès diplomatiques réalisés par le Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les avancées majeures enregistrées dans le dossier du Sahara marocain.

A cette occasion, l'Ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, a souligné que la Marche verte est une épopée nationale brillante dans l'histoire du Royaume pour le parachèvement de son intégrité territoriale, rappelant, à cet égard, les différentes étapes historiques ayant marqué le processus de recouvrement par le Maroc de ses provinces du sud.

Le diplomate marocain a affirmé que la célébration du 50è anniversaire de la Marche verte intervient dans un contexte particulier pour le peuple marocain suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 sur le sahara marocain consacrant le plan d'autonomie comme la seule base pour le règlement de ce différend artificiel.

Il a, dans ce cadre, indiqué que ce succès diplomatique éloquent et exceptionnel pour le Maroc est le couronnement d'une diplomatie royale clairvoyante pacifique et sereine et des efforts déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, depuis plusieurs années.

M. Sbihi a fait savoir qu'aujourd'hui plus de 130 pays dans le monde reconnaissent le Sahara marocain, relevant que parmi ces pays figurent trois pays membres du Conseil de Sécurité de l'ONU à savoir les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne.

Le diplomate marocain a, d'autre part, mis en avant la dynamique de développement que connaît les provinces du sud, passant en revue les différents projets structurants dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agriculture, de la santé, de la pêche, des infrastructures, de la logistique et de l'éducation.

Rappelant que le Gabon a été l'un des pays frères et amis à participer à la Marche verte, il a mis l'accent sur le soutien indéfectible du Gabon à la première cause nationale dans tous les fora et organisations internationaux.

"Le Gabon est un pays frère qui l'a démontré à travers sa participation à la Marche verte et tout au long du processus ce pays nous a toujours soutenus pour parachever notre intégrité territoriale", a affirmé M. Sbihi.

De son côté, Abanga Lusien Nazaire, chef de la délégation gabonaise ayant participé à cet événement historique, a indiqué que sa participation à la marche verte à la tête d'une délégation de 34 personnes était un moment très important et inoubliable, qui reflète la solidité des liens entre le Gabon et le Maroc, ainsi qu'une solidarité à toute épreuve entre les deux peuples frères.

S'attardant sur les moments forts de cette marche pacifique et la philosophie et l'esprit d'une mobilisation populaire inédite, M. Nazaire a mis en avant la détermination et la foi inébranlable des 350.000 volontaires munis d'exemplaires du Saint Coran et drapés des couleurs nationales.

Se félicitant de la résolution historique adoptée par le CS de l'ONU concernant le Sahara marocain, il a assuré que cette victoire diplomatique majeure réalisée par le Maroc est l'aboutissement des efforts soutenus de SM le Roi et de Son engagement constant en faveur de la cause nationale.

Pour sa part, Abdelaziz Boulid, Marocain résidant à Libreville, a fait part des sentiments de joie et de fierté de la communauté marocaine établie au Gabon suite à l'adoption de la nouvelle résolution consacrant l'Initiative marocaine d'autonomie comme la seule base pour la résolution de ce différend artificiel.

Pour cet originaire des provinces du Sud, cette victoire, qui coïncide avec la célébration du 50è anniversaire de la Glorieuse Marche verte, confirme inéluctablement la justesse de la première cause nationale.

Cette cérémonie a été ponctuée par la projection d'un documentaire sur l'histoire de la Marche verte, ainsi que les réalisations économiques majeures et la dynamique de développement inclusif que connaissent les provinces du sud.

Elle a été également marquée par des chants patriotiques dont la célèbre chanson à la gloire de la glorieuse marche verte "Nidae El Hassan" interprétée avec brio par un groupe de jeunes de la capitale gabonaise.