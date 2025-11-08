Afrique: L'indivisibilité du continent africain s'exprime au coeur de la production littéraire (secrétaire d'Etat)

Dakar — L'indivisibilité du continent africain s'exprime à travers une continuité remarquable et visible au coeur de la production littéraire, estime le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr.

"L'Afrique, une et indivisible, transcende les frontières politiques. Elle s'exprime à travers une continuité remarquable, visible au coeur de la production littéraire de notre continent", a-t-il dit.

M. Sarr intervenait lors de la cérémonie marquant le lancement de la Journée internationale de l'écrivain africain, vendredi, à Dakar. Une manifestation célébrée chaque année le 7 novembre.

L'édition 2025 porte sur le thème "Littérature et écritures plurielles".

Mamadou Tangara, chef de la mission de l'Union africaine au Mali et ancien ministre gambien des Affaires étrangères, est le parrain de cette 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain dont la République démocratique du Congo en est le pays invité d'honneur.

Selon Bakary Sarr, le mouvement né de la publication de "L'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et Malgache" de la langue française en 1948, aux éditions "Présence Africaine", s'est "vigoureusement enraciné grâce à la détermination et à la passion des acteurs".

"Aujourd'hui encore, les écrivains portent avec ferveur ce flambeau, débridant l'imaginaire et célébrant la grandeur et la beauté des lettres africaines", a souligné le secrétaire d'Etat à la Culture.

Il juge "crucial" de renforcer l'incitation à la lecture, qui, d'après lui, reste "un moteur de structuration personnelle et collective".

"Le choix porté sur la République démocratique du Congo ne pouvait être plus judicieux, je ne vais pas m'étendre sur les relations qui lient les deux pays. Cette nation, riche de sa diversité culturelle et de sa production littéraire foisonnante, s'inscrit pleinement dans le dynamisme et la profondeur de la création africaine contemporaine", a-t-il ajouté.

S'agissant de Mamadou Tangara, "le plus Sénégalais des Gambiens", il est "considéré comme un diplomate chevronné qui maîtrise la géopolitique régionale avec une expérience significative dans les organisations internationales et la gestion des relations extérieures de la Gambie", a poursuivi Bakary Sarr.

La littérature "est dépourvue de frontières. Elle est ce lien qui met en relation les êtres dans leur diversité", a de son côté soutenu le président de l'Association des écrivains du Sénégal (AES), Abdoulaye Fodé Ndione.

Il a remercié la RDC d'avoir répondu à l'invitation qui lui a été faite, en soulignant que "le besoin d'écrire et d'exister" à travers la plume, demeure "plus fort que le silence pour la survie".

"Certes, il appartient à chaque pays de déterminer sa vision selon ses propres valeurs. Mais la seule chose sûre, partagée par tous, est cette symbiose du vivre ensemble", a indiqué le président de l'AES.

Plusieurs pays d'Afrique sont représentés à la célébration de la 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain prévue du 7 au 11 novembre 2025.