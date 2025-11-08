Sénégal: Prix Avenir de la Fondation Croix-Rouge française 2025 - Dr Rose André Faye à l'honneur

La chercheuse sénégalaise Dr Rose André Faye, socio-anthropologue de la santé, a été distinguée le jeudi 6 novembre 2025, à Paris, lors d'une cérémonie organisée au campus Condorcet de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a remporté le Prix chercheur 2025 dans la catégorie Avenir de la Fondation Croix-Rouge française pour la recherche humanitaire et sociale.

Ce prix vient récompenser la qualité et la portée humaniste des travaux de la jeune chercheuse sénégalaise sur les femmes usagères de drogues au Sénégal. En effet, Dr Rose André Faye, formée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a fait sa thèse sur les « Trajectoires des femmes usagères de drogues au Sénégal », un thème qu'elle considère comme « longtemps ignorées dans les dispositifs de prise en charge au plan sanitaire ou académique.

« Très vite, j'ai constaté que les femmes étaient presque invisibles dans le dispositif de soins et au plan académique, il y avait peu de connaissances sur le sujet car les données étaient centrées sur les hommes », explique-t-elle.

Ainsi, ses recherches ont permis, selon elle, de documenter des profils variés, loin des clichés qui associent systématiquement addiction féminine et prostitution ou précarité.

Une candidature soutenue par le sociologue ivoirien Francis Akindès

Sa candidature pour le prix a été soutenue par le sociologue ivoirien Francis Akindès, professeur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Selon ce dernier, Dr Rose André Faye joue « un rôle d'éclaireuse dans un domaine d'approche difficile et non consensuel ».

C'est en reconnaissance de cette contribution que le jury du prix de Recherche de la Fondation Croix-Rouge française lui a décerné le Prix Avenir. Il récompense un chercheur prometteur ayant soutenu sa thèse depuis moins de trois ans et dont les travaux s'inscrivent dans les missions prioritaires de la Fondation.

« C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix d'Avenir. C'est une invitation à continuer les recherches sur ces questions, afin de transformer l'avenir, d'améliorer l'accès pour les femmes usagères de drogues et de contribuer à l'élaboration de politiques des drogues plus justes et plus humaines », a déclaré Dr Faye, actuellement en post-doct à l'Institut de recherche pour le développement (Ird).