Sénégal: Téra-meeting Pastef - Effervescence au parking du stade Léopold Sédar Senghor

À moins de 24 heures du « téra-meeting », prévu aujourd'hui, samedi 8 novembre, le parking du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar s'anime déjà au rythme de la fièvre des grands rendez-vous de Pastef/Les Patriotes, le parti dirigé par Ousmane Sonko.

Des tentes érigées, des chaises alignées à la perfection, des tapis déroulés, des banderoles à l'effigie d'Ousmane Sonko, un présidium aux couleurs nationales... Le parking du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar offre un décor saisissant.

En ce vendredi 7 novembre 2025, veille du « téra-meeting » prévu, aujourd'hui, par les Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité (Pastef/Les Patriotes), l'endroit respire déjà la fièvre des grands rassemblements. Les patriotes sont à pied d'oeuvre pour que tout soit prêt. Une mobilisation pour donner un cachet particulier à ce grand rendez-vous des patriotes.

Comme le chef de file de Pastef/Les Patriotes l'avait promis, lors de sa déclaration sur ses réseaux sociaux, le samedi 25 octobre 2025, cette rencontre se voudra inédite dans l'histoire politique du Sénégal, aussi bien dans l'organisation que dans la mobilisation et le fond. « Ce ne sera pas un meeting ou un méga-meeting, mais un tera-meeting », avait déclaré Sonko.

Les patriotes ont, eux, annoncé la couleur. Certains militants ont déjà pris d'assaut le parking pour participer au don de sang initié en marge de ce grand évènement. D'autres organisent des veillées nocturnes et passent la nuit à la belle étoile, un témoignage de leur appartenance et de leur fidélité à l'actuel Premier ministre et leader charismatique de Pastef.

Le parking du stade Léopold Sédar Senghor a repris vie. Des activités économiques y foisonnent, comme la vente du pop-corn. Des vendeurs à la sauvette s'y multiplient. Ici, bracelets, casquettes ou foulards à l'effigie de Sonko sont vendus comme des petits pains. Le « Tera-meeting » promet ...