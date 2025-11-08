Sénégal: Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme - Environ 10 211 milliards de francs CFA à mobiliser

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme envisage de mobiliser 18 milliards de dollars américains, environ 10 211 milliards de francs CFA, qui proviendront de ses donateurs, afin d'aider à combattre ces trois maladies dans ses pays membres, dont le Sénégal, selon sa directrice financière, Adda Faye.

"Nous espérons obtenir de nos donateurs 18 milliards de dollars, qui serviront à financer la santé des populations des pays membres, dont le Sénégal", a-t-elle confié vendredi à l'Agence de presse sénégalaise (Aps).

Mme Faye prenait part à la clôture d'une réunion consacrée aux financements du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques. Cette rencontre se tenait à Dakar depuis mardi. Plusieurs pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre y étaient représentés.

"Nous avons beaucoup d'espoir au vu des résultats enregistrés au cours des vingt dernières années", a signalé Adda Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle dit espérer que les contributeurs au financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vont renouveler leur confiance à cet organisme.

Pour l'atteinte du montant souhaité, il est urgent de « transformer notre engagement politique en actions concrètes », a dit Mme Faye, ajoutant qu'il faut un « leadership commun » pour y arriver.

Près de 72 % des financements du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sont destinés à des pays d'Afrique subsaharienne, selon elle.

"La route vers la souveraineté sanitaire et la durabilité de financement est exigeante mais elle reste à notre portée", a assuré le secrétaire général du ministère sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye.

Un financement suffisant de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dépendra de « la traduction de nos engagements en actions », a-t-il ajouté en présidant la cérémonie de clôture de la rencontre.

Le partenariat contre ces trois maladies est à l'origine « d'importantes avancées » dans la lutte contre ces trois maladies, s'est réjoui M. Mbaye, ajoutant : « Le Sénégal est convaincu que c'est par la solidarité nationale que nous arriverons à bâtir un modèle africain de gouvernance sanitaire fondé sur la responsabilité. »