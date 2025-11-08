Sénégal: Budget 2026 - Plus de 81 milliards de FCFA alloués au ministère de la Communication

8 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le projet de budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, pour la gestion 2026 est arrêté à la somme de 81,063 milliards de FCFA. Il a été examiné et adopté vendredi en commission à l'Assemblée nationale.

La Commission des Finances et du Contrôle, élargie à la Commission de la Culture et de la Communication et à la Commission des Affaires économiques, a examiné et adopté, ce vendredi 7 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, défendu par le ministre Alioune Sall.

« Le projet de budget de ce département est arrêté à la somme de 81, 063 milliards de FCFA. Il traduit, selon le ministre, la mise en oeuvre de la Vision 2050 portée par l'Agenda national de transformation et le New Deal Technologique, qui visent à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère », rapporte une note de l'hémicycle publiée samedi.

En réalité, souligne le texte, le budget repose sur quatre axes majeurs : la modernisation du secteur de la communication pour 13,6 milliards FCFA ; le renforcement de la souveraineté numérique avec 33,8 milliards FCFA. Mais aussi, le développement de l'économie numérique et de l'innovation pour un montant de 20,5 milliards FCFA et la revitalisation du secteur postal avec une prévision budgétaire de 12,6 milliards FCFA.

Selon le ministre, ce budget constitue un levier de souveraineté, de compétitivité et d'inclusion, au service d'une économie numérique innovante et d'une administration moderne, transparente et connectée.

