Ile Maurice: Richard Hein réagit à sa révocation

«Depuis que le directeur a repris ses fonctions le 1er juillet 2025, je n'ai eu aucun contact avec les membres du staff, à part pour les saluer. Il semblerait que le ministre ait été mal informé à ce sujet.»

C'est une affaire qui secoue le monde culturel mauricien. Quelques jours après l'annonce de sa révocation de la présidence de la Mauritius Society of Authors (MASA), Richard Hein s'exprime pour la première fois. Dans une lettre adressée aux artistes et aux membres du board, l'ancien président répond point par point aux motifs évoqués par le ministère des Arts et de la Culture.

Retour sur les faits

Nommé en avril 2025 à la tête de la MASA, Richard Hein, ingénieur du son et producteur reconnu, avait pour mission de moderniser la gestion de l'institution et de renforcer la transparence dans la redistribution des droits d'auteur. Mais ces derniers mois, les tensions entre la direction administrative et la présidence ont conduit à un climat de crise.

Mercredi, le ministre des Arts et de la Culture, Mahen Gondeea, a confirmé la révocation de Richard Hein, évoquant une décision «mûrement réfléchie» destinée à «rétablir une gouvernance saine et efficace». Selon lui, cette décision s'explique par «une relation conflictuelle persistante entre le Chairperson et le directeur», mais aussi par «des absences non justifiées» et «un manque de collaboration».

Ce à quoi Richard Hein a souhaité réagir : «Je ne peux être tenu responsable du manque de communication entre les personnes concernées» Dans sa lettre datée du 7novembre, Richard Hein se dit surpris par les déclarations relayées dans la presse et tient à apporter des clarifications.

Extrait de sa lettre

«Contrairement aux déclarations rapportées, j'avais averti le board - où siège un représentant du ministère - et l'administration de la MASA lors du dernier board meeting de mon absence du pays pour urgences familiales. Étant donné que le ministère avait demandé précédemment que toutes les communications soient faites exclusivement par le directeur, c'était donc à lui d'en informer le ministère. Je ne peux être tenu responsable du manque de communication entre les personnes concernées.»

Il confirme avoir reçu une convocation du ministère par courriel le 21 octobre pour une réunion le 29 octobre. «J'ai répondu le 23 octobre que je serai disponible la première semaine de novembre, étant absent du pays», ajoute-t-il. Richard Hein précise que c'est à son initiative que le conseil d'administration avait demandé un audit en juillet dernier, concernant des montants «qui auraient dû être sur le compte de distribution» mais qui auraient été «retirés pour couvrir des frais administratifs».

«L'audit demandé par le board le 25 juillet et reflété dans mon courrier au ministère du 12 août 2025 concerne les montants misallocated et enlevés du compte de distribution. Cependant, ce qui est désormais proposé est tout à fait différent. Il est essentiel de déterminer l'origine des montants accumulés qui sont détenus par l'administration et disponibles au nom des ayants droit. Cela pourrait faire l'objet d'un deuxième audit si l'administration continue à ne pas fournir ces informations.»

Le ministre avait également évoqué une ingérence du président dans les opérations internes de la MASA. Richard Hein réfute fermement cette allégation : «Depuis que le directeur a repris ses fonctions le 1er juillet 2025, je n'ai eu aucun contact avec les membres du staff, à part pour les saluer. Il semblerait que le ministre ait été mal informé à ce sujet.»