Ile Maurice: La mémoire des Chagos dans l'espace public

Des monuments discrets et méconnus marquent la traversée des Chagossiens. Le lundi 3 novembre, c'est au Quay C, dans la zone portuaire que l'État a commémoré l'expulsion des Chagossiens. Il existe une stèle à Débarcadère, Pointe-aux-Sables, et une autre à Baie-du-Tombeau, nous renseigne Olivier Bancoult, leader du Chagos Refugee Group.

Ne vous fiez pas aux apparences. La stèle à Débarcadère n'est pas à l'abandon, affirme Olivier Bancoult. Une initiative est en cours pour «embellir» le site, en collaboration avec le ministère de l'Environnement. «Les fonds du Chagossian Welfare Fund sont limités. La majorité va aux dépenses administratives et aux salaires des 12 employés». Mauriclean Facilities devrait bientôt réaménager le site et le fleurir.

Il existe une stèle similaire à Baie-du-Tombeau. Elle a été érigée au moment où les Britanniques «devaient payer 3 millions de livres sterling. Le gouvernement mauricien a dit qu'en contrepartie, il donnerait pour Rs 1 million en terrains. Ce sont 24 arpents à Pointe-aux-Sables et 45 arpents à Baie-du-Tombeau qui ont été réservés. Chaque natif des Chagos a obtenu 40 toises. Certains ont opté pour que la compensation de Rs 46 000 soit utilisée pour leur construire un logement. C'est ce que commémorent ces stèles». Il existe aussi un mémorial au cimetière d'Anse-aux-Anglais à Rodrigues, pour se souvenir des Chagossiens morts en mer.