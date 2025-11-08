Sénégal: Saint-Louis départ massif d'enseignants à Podor - Le lycée de Mbolo Birane saigné à blanc

Le lycée de Mbolo Birane, dans le département de Podor, fait face à une crise sans précédent. Pas moins de onze enseignants ont quitté l'établissement, aggravant un déficit déjà alarmant en personnel. Au mouvement national, sont partis un professeur de français, un de SVT, un de mathématiques, deux d'EPS et un de lettres-histoire-géographie. Le mouvement régional a, quant à lui, entraîné le départ de deux autres professeurs, en arabe et en mathématiques/physique-chimie.

Mais le coup le plus dur est venu des décisions du ministère de l'Éducation nationale et de l'inspection d'académie. Le premier a retiré l'unique professeur d'anglais, tandis que la seconde a affecté le seul enseignant de philosophie à Rosso Sénégal. « Qu'ont de plus les élèves des villes que les enfants du monde rural que nous sommes ? », s'est indigné le Professeur Youssouf Thiello, fils de la localité. Déplorant une situation qu'il juge « injuste », il s'interroge : « Ne méritons-nous pas, nous aussi, une éducation de qualité et des enseignants dans toutes les disciplines ? ».

Sur onze départs, le lycée n'a reçu que cinq nouvelles affectations, couvrant les matières de mathématiques, arabe, français, espagnol et lettres-histoire-géographie. « Aujourd'hui, le lycée de Mbolo Birane vit une situation dramatique. Il n'y a aucun professeur de philosophie ni d'EPS, et les déficits persistent en anglais, SVT, mathématiques, physique-chimie et lettres-histoire-géographie », a-t-il déploré.

Si rien n'est fait, l'établissement risque de voir son année scolaire gravement perturbée. Les élèves, déjà fragilisés par les inégalités territoriales, pourraient en payer le prix fort. Le manque d'encadrement menace la qualité des enseignements, et avec elle, l'avenir de toute une génération rurale.

