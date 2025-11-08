Sénégal: Cinéma africain - Bintou Faye et Afric'Art Progress, l'école des possibles

8 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Lamine Diedhiou

Dans un entretien, Bintou Faye, fondatrice et directrice d'Afric'Art Progress, a détaillé les missions, les réalisations et les ambitions de cette organisation dédiée au cinéma africain. Installée à Paris mais ancrée dans les réalités du continent, Afric'Art Progress se positionne comme un acteur clé de l'accompagnement des cinéastes, compositeurs, productrices et étudiants en cinéma.

Née en 2021, Afric'Art Progress a été créée avec une vision claire : accompagner les auteurs dans le développement de leurs projets de longs-métrages et former les jeunes cinéastes au sein d'écoles internationales. Au fil du temps, l'organisation a élargi ses missions pour inclure la formation des femmes à la production et celle des compositeurs de musiques de films, deux domaines encore peu représentés en Afrique.

« Nos objectifs étaient très clairs dès le départ : accompagner les auteurs et former la jeune génération. Puis sont venues d'autres ambitions, comme la formation des femmes productrices et des compositeurs », explique Bintou Faye.

Réalisations concrètes

Depuis sa création, Afric'Art Progress peut se prévaloir de plusieurs réalisations significatives. Parmi elles, l'octroi de bourses d'études à de jeunes talents sénégalais pour poursuivre des formations en cinéma à Paris (BTS, licence, master). En 2023, deux étudiants ont ainsi pu soutenir leur mémoire de master. Cinq autres viennent récemment d'être envoyés en France pour y entamer des études supérieures.

La structure s'investit également dans des programmes de mentorat, comme celui de Yénéga Académie au FESPACO, où Bintou Faye intervient comme mentor. Elle participe activement à des forums et événements, tels que le forum Création Africa à Lagos, et collabore avec des écoles et instituts comme Supimax, Ciné-Banlieue ou encore le centre Yénénga.

Perspectives : structuration et écosystème durable

Les perspectives d'Afric'Art Progress s'articulent autour de la consolidation et de l'expansion de ses actions. La directrice évoque la création prochaine d'une plateforme regroupant des scénaristes formés « avec nos idéologies sociales, nos histoires, nos légendes africaines ». Des laboratoires de création permanents et un marché du film africain font également partie des projets à moyen terme.

« Notre ambition est qu'Afric'Art Progress devienne un acteur de référence dans la professionnalisation du cinéma africain », affirme Bintou Faye. Elle plaide pour un écosystème où les talents locaux n'auraient plus nécessairement à partir à l'étranger pour se former, mais pourraient s'épanouir dans des structures locales, créées par ceux qui sont revenus après leurs études.

Financement et défis

Comme beaucoup d'acteurs culturels, Afric'Art Progress fait face à des défis financiers. Bintou Faye souligne la nécessité d'une meilleure structuration des fonds, avec des mécanismes de redistribution par exemple, exiger qu'un producteur bénéficiaire d'une aide reverse 25 % des recettes pour alimenter un fonds dédié à d'autres projets.

Elle appelle également l'État sénégalais à augmenter son budget culturel, estimant qu'un minimum de cinq longs-métrages par an soit un investissement d'environ 4 milliards de FCFA serait réalisable et bénéfique pour l'économie et l'image du pays.

Cinéma et identité

Un autre enjeu majeur selon elle : repenser les récits pour qu'ils reflètent les réalités et légendes africaines. « Pourquoi ne pas s'inspirer de la légende de Mère Mataté pour un film d'horreur ? Ça nous parle, à nous », illustre-t-elle, plaidant pour une « ingéniosité créative » qui touche le public local tout en ayant une portée universelle.

Forte de partenariats solides et d'une vision résolument tournée vers l'avenir, Bintou Faye et Afric'Art Progress entendent bien continuer à écrire, avec les talents du continent, une nouvelle page du cinéma africain ambitieuse, professionnelle et fière de ses racines.


