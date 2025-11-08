L'UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis abrite depuis mercredi un atelier de trois jours visant à renforcer les capacités des intervenants psychosociaux dans le cadre de la riposte à l'épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift.

Il s'agit en effet de les renforcer sur les approches d'accompagnement axées sur la santé mentale dans les contextes de crise sanitaire. Au total, 30 intervenants prennent part à l'atelier initié par la Direction régionale de l'Action Sociale en partenariat avec Enda Jeunesse Action et l'Unité de Santé Mentale de l'UGB de Saint-Louis.

Cet atelier de trois jours vise à renforcer leurs capacités en offrant un espace d'apprentissage, d'échanges d'expériences. Il est organisé par l'antenne régionale de l'Action Sociale avec l'appui technique et financier de Enda m Jeunesse Action.

Il s'inscrit dans le cadre des actitvités d'accompagnement psychoscial ayant été planifiées avec pour soutenir les familles endeuillées, faire le suivi des cas hospitalisés et soutenir les cas suivis à domicile en ce qui concerne l'épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift. « Tout le monde sait que nous sommes en contexte d'une épidémie de fièvre de la vallée du Rift, avec tout ce que cela comporte aussi parfois de traumatisme, pas que sur les aspects économiques mais vraiment de traumatisme psychosocial.

Nous savons que l'antenne régionale et les différents départements qui travaillent dans l'Action Sociale ont des personnels très compétents et qui travaillent déjà beaucoup sur le terrain à prévenir les traumatismes chez les populations. Cet atelier vient un peu renforcer leurs capacités pour pouvoir améliorer la prise en charge des populations qui ont été affectées par les décès.

Mais pas que les décès, il y a également ceux qui ont guéris, mais malgré tout il y a un peu de traumatisme qu'il faut prévoir », a rappelé Ibrahima Giroux, Docteur en Psychologie et coordonnateur de l'unité de Santé mentale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a déploré le fait que la gestion de la partie psychologique ou psychosociale ait souvent été au Sénégal le parent pauvre de la prise en charge.

« On a beaucoup vu le volet médical mais on voit très peu le volet psychologique. Alors que si vous prenez le cas de la Covid-19, ce qu'il y a eu de traumatisme psychologique était beaucoup plus grand que ce qu'il y a eu de décès. Vous voyez, même dans beaucoup de pays c'est reconnu que la psychose a beaucoup plus tué que la maladie elle-même. Donc nous devons maintenant faire un pas en avant et améliorer notre façon de regarder la maladie.

La maladie ce n'est pas que le corps, c'est aussi l'esprit. C'est tous les traumatismes, les peurs, les psychoses. Parce que si nous n'équipons pas suffisamment les directions régionales et départementales de l'Action Sociale et armons ceux qui travaillent sur cette question, nous risquons de tomber », a-t-il expliqué invitant ainsi les autorités à prendre désormais en charge la question psychologique.

Pour sa part, le directeur régional de l'Action Sociale de Saint-Louis, Alioune Dia Guèye s'est réjoui de la tenue de cet atelier de renforcement de capacités des intervenants psychosociaux de la région. « Parce que pour un intervenant, c'est d'être efficace, c'est d'avoir les compétences, les aptitudes et les méthodes qui vous permettent, quand il y a une situation, qu'on puisse agir de la manière la plus performante possible.

C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cet important atelier de renforcement des capacités des intervenants psychosociaux », a-t-il déclaré avant de magnifier la belle collaboration qui existe entre les différents intervenants psychosociaux dans le cadre de la riposte à l'épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift. Pour rappel, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Bien-Être et Communautés » que Enda Jeunesse Action est en train de dérouler dans la région de Saint-Louis.

« Ce projet est orienté vers la santé mentale des communautés au niveau de l'Université Gaston Berger mais aussi au niveau des écoles. Nous, très tôt, on a pensé à avoir une dimension régionale et en anticipant surtout la prise en charge mais aussi la mise à l'échelle. Et ce qui a valu aujourd'hui, dans notre plan d'action, dans notre orientation, il fallait anticiper surtout sur la gestion des crises, que ce soit des crises climatiques mais aussi sanitaires parce que ce sont des bonnes pratiques qu'on a eues à recevoir, à apprendre de la Covid-19.

Et lorsque cette maladie est apparue, automatiquement on s'est rapproché des autorités pour leur offrir notre appui technique afin de former les intervenants mais aussi les accompagner sur le terrain pour une bonne prise en charge de la souffrance des personnes victimes, que ce soit les personnes affectées ou les personnes infectées de la maladie », a dit Ngounda Diallo, coordonnateur du bureau Enda Action / Saint-Louis. Des exposés interactifs, des discussions en plénière, des jeux de rôle, études de cas et simulation sont au programme de cet atelier.