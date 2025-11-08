Le commandement de la Zone Militaire no.2, a organisé hier, vendredi 07 novembre, une randonnée pédestre ayant mobilisé toutes les forces de défense et de sécurité (FDS), les autorités administratives et sportives ainsi que les populations sous la présidence du Gouverneur de région. C'est en prélude à la journée des Forces Armées prévue lundi prochain,10 novembre avec comme thème "Les Forces Armées, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026". Le Gouverneur Al Hassan Sall annonce déjà l'adhésion des parties prenantes de la région à ces jeux olympiques.

Militaires, paramilitaires, autorités administratives, responsables d'associations sportives et la population ont marché de la Pointe Sud de l'île Saint-Louis à la Pointe Nord avant de revenir à leur point de départ après une heure et sur presque une distance de 04 kilomètres.

Sur place, les randonneurs ont observé une séance d'étirement marquant la fin de cette activité sportive présidée par le Gouverneur de la région de Saint-Louis. Al Hassan Sall qui a magnifié d'abord le bon déroulement de cette randonnée pédestre, a félicité les organisateurs et salué la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité et les populations.

« C'est une randonnée qui annonce déjà une belle journée des Forces Armée alors ce qui m'a le plus plu dans cette activité c'est la communion de tous, aux côtés des forces de défense et de sécurité pour fêter l'armée nationale », a dit le chef de l'exécutif régional. Il a profité de cette occasion pour annoncer également l'adhésion des parties prenantes de la région de Saint-Louis aux Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026.

« Ce sera un événement mondial mais une fierté nationale et aujourd'hui nous lançons le processus d'adhésion des parties prenantes de la région de Saint-Louis à cet événement et nous allons donc accompagner le comité d'organisation des JOJ jusqu'au terme des compétitions et nous souhaitons qu'à l'aboutissement que la région de Saint-Louis soit honorée de gloire, que le Sénégal également soit honoré de gloire », a-t-il déclaré.

Plusieurs activités vont marquer la célébration de cette journée des Forces Armées avec notamment le match de volleyball ayant opposé jeudi dernier les forces de défense et de sécurité à une équipe civile et un concert qui sera offert aux familles des militaires et gendarmes le 15 novembre prochain avec pour objectif de favoriser la cohésion sociale et l'épanouissement des dites familles