Sénégal: Hommage au Pr Souleymane Bachir Diagne - Une philosophie du lien et de la rencontre

Ce 8 novembre marque le soixante-dixième (70) anniversaire du Professeur Souleymane Bachir Diagne, figure majeure de la philosophie contemporaine et voix essentielle du dialogue entre les cultures, les langues et les savoirs.

À travers une oeuvre d'une rare profondeur, il n'a cessé de rappeler que penser, c'est traduire, et qu'à l'horizon de toute philosophie s'esquisse une éthique de la rencontre.

En ce jour où il célèbre ses soixante-dix ans, il nous incombe assurément de rendre hommage à un intellectuel dont l'oeuvre illustre la dignité de la pensée africaine, sa capacité à parler au monde et à y faire résonner la part de lumière que porte chaque culture.

Dans son ouvrage autobiographique « Le Fagot de ma mémoire » (2021), Souleymane Bachir Diagne raconte que tout commence à Saint-Louis, la capitale du Nord, où il voit le jour, apprend à ramper et à se tenir debout, avant d'apprendre à marcher à Ziguinchor, dans la capitale du sud, où ses parents viennent d'être affectés.

Issu d'une famille musulmane lettrée, héritière d'une longue tradition de savoir et d'ouverture, il est inscrit en maternelle à l'école catholique des Soeurs du Saint-Sacrement, où il apprend notamment à mémoriser et à chanter l'Ave Maria, un cantique qui continue de l'émouvoir.

C'est pourtant là qu'il fait l'expérience de son « premier cas de conscience théologique ». Une cousine de sa mère, l'entendant réciter le Salut à la Vierge, l'avertit du risque de subir le courroux divin. Ainsi, dès l'enfance, il découvre la réalité de l'exclusion et de l'intolérance religieuse, lorsque les religions semblent pouvoir « s'interdire mutuellement le Paradis ».

Fort heureusement, son père lui offre alors une boussole morale fondée sur l'ouverture, la curiosité et la rencontre. Des valeurs qui deviendront le coeur même de sa philosophie.

Bien plus tard, celui qui rêvait de suivre la voie de ses parents en devenant employé des PTT voit son destin prendre une autre direction.

Brillant élève et lauréat du Concours général, Souleymane Bachir Diagne accède à la notoriété après sa rencontre avec le président Léopold Sédar Senghor, qu'il reverra plus tard après son admission à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm à Paris.

Agrégé de philosophie, il soutient son doctorat avant de rentrer à Dakar dans les années 1980, où il enseigne au département de philosophie.

Du dialogue et de la relation

Après vingt ans d'enseignement, ayant rempli son engagement envers la République et formé de nombreux étudiants devenus à leur tour ses collègues, il ressent le besoin de reprendre le chemin du savoir comme voyage et épreuve de l'étranger.

À l'Université Columbia de New York, où il vient de prendre sa retraite, il a enseigné la philosophie islamique et la philosophie africaine, poursuivant une réflexion constante autour de l'idée selon laquelle la question de l'identité ne s'éclaire que si l'on pense celle du devenir.

Dans « Universaliser », (2024), le Pr Souleymane Bachir Diagne appelle ainsi à un dialogue fécond et respectueux entre les cultures. Il récuse par conséquent l'universel de surplomb, lequel impose sa vision unidimensionnelle à tous, niant la différence sauf à s'y conformer.

À cette « unité excluante », il oppose « la relation », seul véritable fondement d'un universel ouvert et partagé.

Ses oeuvres majeures - « Islam et société ouverte ». La fidélité et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal (2001) ; « Comment philosopher en islam ? » (2008) ; « Bergson postcolonial » (2014) ; « La controverse », (2019), dialogue sur l'islam avec Rémi Braque ; « Léopold Sédar Senghor : l'art africain comme philosophie » (2019) ; ou encore « De langue à langue » (2022) - témoignent toutes d'un même mouvement : celui d'une pensée fidèle à ses sources et ouverte à la totalité du monde.

Chez lui, la philosophie n'est jamais simple spéculation. Elle est un art du lien, une traversée, un engagement dans le devenir commun de l'humanité. Aussi, en ces temps troubles marqués par la crispation identitaire et le désenchantement du politique, Souleymane Bachir Diagne nous rappelle-t-il avec force que penser peut encore être un acte d'hospitalité, un geste d'accueil envers l'autre, une manière d'élargir l'humain.

Alors, puisque 70 ans, ça se fête, ce jour est donc l'occasion de lui souhaiter un bon anniversaire et de saluer non seulement un parcours académique d'exception, mais aussi un engagement constant pour une humanité en dialogue.