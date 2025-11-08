Tunisie: Dix pavillons représentent l'édition tunisienne à la 44ème Foire internationale du livre de Sharjah

Sharjah — La 44ème Foire internationale du livre de Sharjah (Emirats arabes unis), qui se tient du 5 au 16 novembre 2025, accueille plus de 2 500 éditeurs et exposants venus de 118 pays dont la Tunisie.

Les professionnels tunisiens du livre et de l'édition sont présents dans dix pavillons répartis dans les différents halls du Parc des expositions de Sharjah et proposent aux lecteurs un large éventail d'ouvrages, entre oeuvres classiques et traductions ainsi que les plus récentes publications de diverses disciplines et genres littéraires, à l'instar de romans, nouvelles, poésie, études, articles de recherche et ouvrages spécialisés.

Les publications tunisiennes sont présentées aux visiteurs de l'exposition à travers les pavillons des Éditions Masciliana, de la Maison d'édition et de distribution Samed, de Dar Al-Kitab Tunis, la maison d'édition spécialisée Latrach , de la Maison d'édition Dar almalikiya , la Maison d'édition Méditerranéene, de la Maison d'édition et de distribution Sotumedias , de la Maison d'édition et de distribution Zayneb, le pavillon de l'Union des éditeurs tunisiens et celui de Dar Al- Tanweer. Des livres tunisiens sont également présents dans d'autres pavillons, qu'il s'agisse de distributeurs ou de maisons d'édition arabes publiant des oeuvres originales ou des traductions d'écrivains, de chercheurs et de traducteurs tunisiens.

Pour rappel, l'invitée d'honneur de cette édition organisée sous le thème " Entre vous et le livre" est la Grèce. Un programme riche et varié est au menu de cette édition avec de nombreuses manifestations culturelles ponctuées de soirées poétiques, séminaires et conférences, et diverses activités pour l enfants sous forme d'ateliers, de pièces de théâtre et diverses animations.

La Foire a été précédée, à l'instar des éditions précédentes, de la Conférence des éditeurs, dont la 15e édition s'est tenue du 2 au 4 novembre courant, un événement qui a réuni 1 599 éditeurs de 116 pays, dont des éditeurs tunisiens.

Les organisateurs ont indiqué que cette conférence représente " un rassemblement mondial unique, rassemblant la plus grande participation d'éditeurs africains en dehors de l'Afrique et la plus grande présence européenne hors d'Europe. Cette année a également été marquée par une participation asiatique record, notamment d'Inde et d'Afrique de l'Est. "

De nombreux éditeurs tunisiens considèrent cette conférence comme une opportunité pour les éditeurs du monde entier d'échanger sur les des droits de l'édition, la distribution et la traduction.