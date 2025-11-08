Ethiopie: Le projet d'irrigation de Megeche franchit une étape décisive - Ministère de l'Irrigation et des Terres basses

Addis-Abeba — Le ministère de l'Irrigation et des Terres basses a annoncé que le projet d'irrigation de Megeche a atteint une étape déterminante de son développement.

Le ministre Abraham Belay a qualifié cette journée d'« historique », soulignant que le projet connaît enfin des avancées concrètes après de longues années de difficultés.

Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu sur le site pour évaluer l'état d'avancement des travaux et examiner les performances techniques du barrage.

Après plus de quinze ans de retards qui avaient provoqué le mécontentement des communautés locales, le barrage de Megeche affiche désormais des progrès visibles.

Selon le ministre, le gouvernement a mené des efforts soutenus pour répondre aux préoccupations des habitants. « Ce projet a traversé de nombreuses épreuves, mais la journée d'aujourd'hui marque un véritable tournant », a-t-il noté.

Le redémarrage du projet fait suite à une décision spéciale prise par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2017 (calendrier éthiopien), qui avait ordonné la sélection d'une nouvelle entreprise de construction.

Le Premier ministre a précisé que des inspections techniques approfondies ont permis d'identifier et de corriger les problèmes structurels majeurs, assurant ainsi la stabilité du projet.

Le ministre Abraham a ajouté que des experts internationaux ont mené une étude détaillée afin de garantir que toutes les faiblesses techniques soient corrigées.

La mise en oeuvre du projet se poursuit désormais dans le cadre d'un système de gestion renforcé.

Il a par ailleurs indiqué que l'achèvement des travaux de dérivation du cours d'eau et de construction du barrage marque une avancée majeure.

« À partir de ce jour, la construction peut se poursuivre sans interruption », a-t-il assuré, soulignant que les obstacles techniques de longue date ont été complètement levés.

Les travaux de remblaiement du barrage principal avancent à un rythme soutenu, et l'achèvement total du projet est prévu avant le mois de juin 2025.