L'ambassadrice du Soudan en Allemagne, Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, a donné une interview au quotidien (Frankfurter Allgemeine Zeitung.)

Elle a souligné que la situation humanitaire dans la région de Darfour, et en particulier dans la ville El Fasher, avait atteint une phase catastrophique en raison des violations massives commises par la milice terroriste des Forces de soutien rapide.

Elle a précisé que des milliers de civils ont fui vers des zones plus sûres après avoir été victimes de meurtres ethniques, de viols, de faim intentionnelle et d'autres violations graves, soulignant que des rapports fiables, y compris des rapports satellitaires publiés par le Laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale, ont documenté des massacres pouvant être qualifiés de crimes de génocide, tandis que des vidéos montrant des violences systématiques contre des civils ont été diffusées par les miliciens eux-mêmes.

L'ambassadrice a réitéré l'appréciation du Soudan pour le soutien humanitaire que l'Allemagne continue d'apporter, tout en soulignant la nécessité d'une action politique et d'une volonté plus puissante pour faire pression sur les partisans de la milice pour arrêter leur approvisionnement continu en armes et en fonds, citant des rapports de l'ONU et d'autres organisations internationales, ainsi que des enquêtes menées par des journaux internationaux qui confirment cela. Elle a déclaré que la poursuite de soutien prolongerait la guerre et aggraverait la souffrance des civils.

À la fin de la rencontre, l'ambassadrice a critiqué ce qu'elle a qualifié de silence de la communauté internationale face aux crimes commis par la milice au Darfour, estimant que les déclarations de condamnation ne suffisaient plus.

Elle a demandé de classer la milice des Forces de soutien rapide comme organisation terroriste et d'ouvrir des passages humanitaires sécurisés pour acheminer l'aide aux civils assiégés, affirmant que l'inaction du monde pour mettre fin à ces violations constituait un silence et un test moral face aux violations systématiques et continues par la milice, en particulier à El Fasher.

Il convient de noter que le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung est le plus ancien et le plus célèbre des journaux allemands sérieux. Il dispose d'un vaste réseau de correspondants à travers le monde, ainsi que d'éditions numériques et de suppléments spécialisés. Il est l'un des journaux les plus distribués et les plus diffusés en Allemagne et en Europe.