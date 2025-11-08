Afrique Centrale: Kinshasa et Kigali signent à Washington le volet économique de l'accord de paix du 27 juin

Plus de quatre mois après la poignée de main historique, à Washington, entre les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont paraphé le texte intégral du cadre d'intégration économique régional, le volet économique de l'accord de paix du 27 juin. Cela s'est fait dans la nuit de vendredi à ce samedi 8 novembre, dans la capitale américaine, à l'issue de la quatrième réunion du comité conjoint de suivi de l'accord, une avancée significative, se réjouissent les deux médiateurs, le Qatar et les États-Unis.

Il faut dire que le texte était déjà prêt, depuis la fin du mois d'août. Les deux délégations étaient prêtes à signer, la première semaine d'octobre. Kinshasa avait refusé de signer, expliquant qu'il fallait d'abord avancer sur les aspects sécuritaires.

Vendredi 7 novembre, devant Allison Hooker, sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, et Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique, les deux camps ont finalement paraphé le document. Le texte fixe les secteurs de coopération économique entre Kinshasa et Kigali, ainsi qu'avec Washington, dans une certaine mesure.

Le texte signé précise toutefois que la mise en oeuvre de ce cadre d'intégration économique reste subordonnée à l'exécution satisfaisante du concept d'opérations (CONOPS) et de l'ordre opérationnel (OPORD) prévus par l'accord de paix, deux mécanismes censés neutraliser les FDLR et lever les mesures dites défensives du Rwanda.

Il s'agit ainsi d'une avancée sur le papier, mais pas vraiment sur le terrain. D'ailleurs, les deux parties reconnaissent la lenteur des progrès et se sont engagées à redoubler d'efforts pour appliquer l'accord de Washington. Elles se sont ainsi entendues sur des actions concrètes à court terme. Sur ce point, Kinshasa et Kigali ont notamment examiné les préparatifs des opérations militaires contre les FDLR et ont adopté un accord de mise en oeuvre.

Sur le papier, cela ressemble à des avancées, mais c'est sur le terrain qu'il faut évaluer les vrais résultats, a confié à RFI un diplomate occidental qui suit ce processus de paix.

« Nous sommes sur le point de cueillir le fruit de la paix »

De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé la conclusion prochaine des processus de Doha et de Washington, deux cadres de négociations destinés à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis Belém où il participe au sommet climatique de la COP30, Félix Tshisekedi a précisé que la Maison-Blanche devait prochainement adresser l'invitation officielle pour la signature de l'accord de paix.

« Je suis heureux de vous annoncer que les pourparlers dont il est question à Washington et à Doha arrivent à leur terme. Dans les prochains jours, la Maison Blanche va nous adresser officiellement une invitation à clôturer ce processus de l'accord de paix. Mais attention, nous ne sommes pas naïfs. Ce n'est pas nous qui avons provoqué cette guerre. Beaucoup de pays voisins profitaient de notre pays et de notre économie. Nous nous sommes battus pour mettre fin à cela. Nous sommes à la fin. Nous sommes sur le point de cueillir le fruit de la paix, le fruit d'une paix durable en RDC », a affirmé en lingala le président congolais au mirco de RFI.