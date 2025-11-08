Cote d'Ivoire: Services déconcentrés - Les dispositifs de gestion du personnel évalués

8 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, à travers son Inspection Générale (IG) réaffirme son engagement en faveur de l'efficience et de la célérité dans le suivi et l'évaluation des activités administratives. Une mission de contrôle d'envergure a été menée du 4 au 7 novembre 2025 dans une démarche proactive visant à améliorer la performance des services déconcentrés.

Dix Inspecteurs du ministère ont sillonné 15 Directions Régionales et Directions Départementales réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les localités concernées par cette vague de contrôle étaient : Daloa, Issia, Zoukougbeu, Daoukro, Prikro, Ouellé, Agboville, Sikensi, Tiassalé, Bouaké, Sakassou, Béoumi, Duékoué, Bangolo, et Man.

Au cours de ces missions, les inspecteurs ont évalué les dispositifs de gestion des présences du personnel et de coordination administrative dans les services déconcentrés.

Les inspecteurs ont notamment apprécié le nombre et l'impact des séances de sensibilisation menées auprès des populations, tout en identifiant les difficultés de mise en oeuvre du programme

La mission en a profité pour s'imprégner de la mise en oeuvre du Programme « Jeunes Bénévoles pour la Paix », une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique en lien avec le ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Au total, 6 500 jeunes bénévoles sont déployés dans 74 localités du pays, jouant un rôle actif dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale à la base.

L'Inspection Générale, sous le leadership de l'Inspecteur Diomandé Lassina, confirme ainsi sa fonction de bouclier de l'administration, oeuvrant pour une gestion transparente et une efficacité accrue des politiques publiques en faveur de la jeunesse ivoirienne.

