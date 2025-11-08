La cellule locale du Projet Emploi Jeune et de Développement des Compétences (PEJEDEC) dans la région du Guémon a conduit, du 1eᣴ au 16 octobre 2025, une importante mission de supervision dans plusieurs localités. Sous la direction de son coordonnateur, Alain Pacôme Dibabe, cette tournée avait pour but de suivre l'exécution des activités de la deuxième cohorte et d'évaluer leur conformité au plan de mise en oeuvre.

Cette mission a également permis d'assurer le contrôle du partage des fonds de la première passerelle THIMO-AVEC, particulièrement à Gloplou Zibiao, où la cérémonie de distribution a été rehaussée par la présence du Sous-préfet de Béoué Zibiao. Ce moment de forte mobilisation a traduit l'intérêt des autorités administratives pour la réussite du programme et pour l'autonomisation économique de la jeunesse du Guémon.

Durant ces deux semaines de travail, la cellule locale a sillonné plusieurs sites du projet afin de constater la réalité des activités sur le terrain. Les observations ont mis en évidence la bonne dynamique des bénéficiaires, le respect du chronogramme d'exécution, ainsi qu'une gestion rigoureuse des ressources. Les jeunes participants ont exprimé leur satisfaction quant aux opportunités offertes par le PEJEDEC, qui leur permettent d'acquérir des compétences pratiques et de renforcer leurs chances d'insertion professionnelle.

Au terme de la mission, le coordonnateur Alain Pacôme Dibabe s'est réjoui des résultats obtenus. « Les jeunes du Guémon font preuve de sérieux, de responsabilité et d'un engagement exemplaire. Nous repartons confiants quant à l'impact positif de cette deuxième cohorte sur l'emploi et le développement local », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ses conclusions, la cellule locale a recommandé le renforcement des appuis à l'auto-emploi et la poursuite des formations afin de consolider les acquis du projet dans la région.

Pour mémoire, le PEJEDEC, financé par la Banque Mondiale, est un programme gouvernemental mis en oeuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Son objectif est de favoriser l'accès des jeunes de 18 à 35 ans à des opportunités professionnelles temporaires, à des stages d'immersion, à des formations qualifiantes et à des initiatives entrepreneuriales.

Dans le Guémon, cette deuxième phase du PEJEDEC constitue un véritable levier de transformation sociale et un espoir renouvelé pour des milliers de jeunes désireux de bâtir leur avenir sur la base du travail et de la compétence.