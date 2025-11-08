Burkina Faso: Initiative Faso Mêbo du Nakambé - Plus de 6 tonnes de ciment et du matériel offerts par deux organisations

8 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par K. A. K.

L'Initiative présidentielle Faso Mêbo du Nakambé, a reçu le samedi 8 novembre 2025, à Tenkodogo, 6, 5 tonnes de ciment et divers matériels offerts par la veille citoyenne du village de Silmiougou et la jeunesse de la commune de Zonsé.

Il y a du renfort pour l'Initiative présidentielle Faso Mêbo de Tenkodogo. En effet, la veille citoyenne de Silmiougou, un village situé à 18 km de Tenkodogo, a remis le samedi 8 novembre 2025, 2 tonnes de ciment et trois bennes de sable, 20 pelles et 22 paires de gants à l'initiative présidentielle.

Selon le président de la veille citoyenne, Noufou Sorgho, c'est à grâce à l'union et à la solidarité de la population de Silmiougou que les jeunes du village, de la diaspora et des orpailleurs ont mobilisé la somme de 375 000 F CFA pour accompagner l'embellissement de la ville de Tenkodogo.

La jeunesse de Zonsé, commune située à 70 km au Sud de la cité du Zoungrantenga, a également mis la main à la patte, ce samedi 8 novembre 2025. Elle a donné 3,5 tonnes de ciment, deux brouettes, deux pelles et bien d'autres petits matériels. « La première motivation qui nous incite à faire ce don, c'est que nous sommes les premiers bénéficiaires de la construction du pays.

Si Tenkodogo est construite, Zonsé y trouvera sa part », a souligné le secrétaire général de la jeunesse de Zonsé, Lassané Gouba. Il a expliqué que la deuxième raison de leur action est une réponse à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a indiqué que ce sont les Burkinabè eux-mêmes qui vont construire leur pays.

« Nous sommes convaincus que ce que nous donnons va servir à construire le pays. Nous ne voulons pas que la commune de Zonsé reste en marge de cette initiative », a-t-il ajouté. Le secrétaire général Gouba a précisé que la valeur du don est de 450 000 F CFA.

Lire l'article original sur Sidwaya.

