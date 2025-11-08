Afrique Centrale: La RDC et le Rwanda vont bientôt signer l'accord de paix (Félix Tshisekedi)

8 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La signature de l'accord de paix dans le cadre des pourparlers de Washington entre la RDC et le Rwanda est pour bientôt, a assuré le président Félix Tshisekedi vendredi 7 novembre à la diaspora congolaise vivant au Brésil en marge de la Cop 30.

D'après le Président congolais, il sera question, à travers cet accord, de mettre fin aux guerres récurrentes dans l'Est de la RDC qui ont déjà causé de nombreux morts:

« La joie que j'ai et de vous dire que les discussions dont vous avez entendues parler qui se faisaient à Washington et à Doha au Qatar vont bientôt prendre fin. Dans les prochains jours les Américains, notamment la Maison Blanche, nous enverra officiellement les invitations pour mettre fin à ces discussions par la signature d'un accord de paix".

Cependant, a-t-il fait remarquer, la RDC n'a pas commencé cette guerre, elle lui est imposée à cause de ses richesses naturelles. Celles-ci "servaient plusieurs étrangers plusieurs de nos voisins pour qu'ils construisent leurs pays sur le dos de nos frères au détriment de l'économie de notre pays".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Félix Tshisekedi assuré que la RDC s'est fortement battue pour mettre fin à ces souffrances:

"Nous arrivons à la fin pour que nous puissions cueillir les fruits, les fruits de la paix, une paix éternelle dans la République démocratique du Congo ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.