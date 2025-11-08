Afrique Centrale: La RDC et le Rwanda vont bientôt signer l'accord de paix (Félix Tshisekedi)

La signature de l'accord de paix dans le cadre des pourparlers de Washington entre la RDC et le Rwanda est pour bientôt, a assuré le président Félix Tshisekedi vendredi 7 novembre à la diaspora congolaise vivant au Brésil en marge de la Cop 30.

D'après le Président congolais, il sera question, à travers cet accord, de mettre fin aux guerres récurrentes dans l'Est de la RDC qui ont déjà causé de nombreux morts:

« La joie que j'ai et de vous dire que les discussions dont vous avez entendues parler qui se faisaient à Washington et à Doha au Qatar vont bientôt prendre fin. Dans les prochains jours les Américains, notamment la Maison Blanche, nous enverra officiellement les invitations pour mettre fin à ces discussions par la signature d'un accord de paix".

Cependant, a-t-il fait remarquer, la RDC n'a pas commencé cette guerre, elle lui est imposée à cause de ses richesses naturelles. Celles-ci "servaient plusieurs étrangers plusieurs de nos voisins pour qu'ils construisent leurs pays sur le dos de nos frères au détriment de l'économie de notre pays".

Félix Tshisekedi assuré que la RDC s'est fortement battue pour mettre fin à ces souffrances:

"Nous arrivons à la fin pour que nous puissions cueillir les fruits, les fruits de la paix, une paix éternelle dans la République démocratique du Congo ».