Congo-Kinshasa: La pluie accentue le calvaire de milliers des déplacés dans plusieurs sites de l'Ituri

8 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des milliers de déplacés passent leurs nuits dans des conditions déplorables sur plusieurs sites du territoire de Djugu, surtout en cette période de pluie. Le délabrement de leurs abris, causé par l'usure et les intempéries, expose les familles à de nombreuses maladies, notamment la pneumonie chez les enfants. Les acteurs de la société civile et les gestionnaires de ces sites tirent la sonnette d'alarme et appellent à une intervention urgente en faveur de ces sinistrés.

La saison des pluies, qui a commencé depuis le mois d'octobre et se poursuivra jusqu'en décembre, est devenue un véritable calvaire pour la majorité des déplacés en Ituri.

Ces familles passent leurs nuits debout, sous la pluie qui tombe presque chaque jour. Leurs abris en bâches, installés depuis plus de trois ans, sont aujourd'hui usés, perméables et à moitié découverts.

Conséquence : les déplacés sont exposés au soleil, au vent, au froid et aux fortes pluies.

Au site de Tché, par exemple, un vent violent accompagné d'une pluie torrentielle a détruit jeudi dernier plusieurs abris, obligeant les sinistrés à passer la nuit à la belle étoile, alerte la société civile locale.

Son président, Charité Banza, lance un appel à l'aide humanitaire urgente pour sauver des vies, notamment celles des enfants, nombreux à souffrir de pneumonie à cause du froid.

Le même scénario est observé dans d'autres sites de déplacés, notamment à Rhoe, Bayo, Gina, Fataki et Lodha.

La province de l'Ituri compte près de 1,5 million de déplacés, répartis dans plus de soixante sites et familles d'accueil.

